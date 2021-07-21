Lamborghini привезет в Россию прощальную версию Aventador

Компания Lamborghini представила финальную версию суперкара Aventador LP 780-4 Ultimae, которая будет выпущена лимитированной серией в 600 экземпляров. Стоимость Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae в России: версия Coupе́ – от 30 млн 080 тыс. 381 рублей, версия Roadster – от 33 млн 088 тыс. 419 рублей, сообщает пресс-служба итальянской марки.

Под капотом Aventador LP 780-4 установлен безнаддувный 12-цилиндровый двигатель LP объемом 6,5 л, развивающий мощность 780 л.с. при 8500 об/мин, которая передается к колесам с помощью постоянного полного привода. Разгон до 100 км/ч занимает 2,8 секунды, а до 200 км/ч – 8,7 секунды. Максимальная скорость достигает 355 км/ч (версия Coupе́).

Управление трансмиссией осуществляется с помощью облегченной 7-ступенчатой коробки передач Lamborghini ISR (Independent Shifting Rod), которая обеспечивает роботизированное переключение передач за 50 миллисекунд. В распоряжении пилота Aventador LP 780-4 Ultimae есть не только режимы Strada, Sport и Corsa, но и режим Ego, который позволяет независимо задавать собственные параметры для оптимальной настройки активной подвески Lamborghini LMS, системы контроля тяги (двигатель, коробка передач и полный привод) и рулевого управления.

Поперечная динамика оптимизирована за счет управления четырьмя колесами, представленного на Aventador S, благодаря чему улучшается маневренность на низких и средних скоростях и повышается устойчивость на высокой скорости. Система динамического рулевого управления Lamborghini LDS (Lamborghini Dynamic Steering) на передней оси откалибрована для быстрого отклика суперкара при входе в резкие повороты, а также адаптирована для интеграции с активным рулевым управлением задними колесами: индивидуальные приводы реагируют на изменения положения рулевого колеса за 5 миллисекунд, что позволяет в реальном времени регулировать углы поворота колес для улучшения управляемости при прохождении поворотов.

В LP 780-4 Ultimae используется особая концепция переднего бампера, увеличивающая аэродинамическую загрузку передней части и обеспечивающая характериистики продольной динамики движения, аналогичные SVJ. Система контроля курсовой устойчивости (ESC) откалибрована для быстрого и точного управления распределением тяги и динамики суперкара. Она способна распознавать различия в сцеплении колес с дорогой и адаптироваться к ним в том числе и на скользких покрытиях, таких как снег и лед. Постоянный полный привод суперкара откалиброван с учетом подруливания задней оси, что позволяет передавать больший крутящий момент на заднюю ось. По умолчанию на переднюю ось передается меньший крутящий момент, а значит обеспечивается более спортивное и при этом безопасное вождение с некоторой избыточной поворачиваемостью. Для координации всех компонентов контроля динамики суперкара используется система активного управления динамикой Lamborghini LDVA (Lamborghini Dinamica Veicolo Attiva), обрабатывающая точную информацию о движении суперкара, которая поступает от датчиков в режиме реального времени и мгновенно рассчитывает оптимальные параметры активных систем.

Благодаря тормозной системе с карбон-керамическими дисками (CCB) тормозной путь со 100 км/ч до полной остановки составляет всего 30 м. В стандартную комплектацию суперкара входят серебристые кованые легкосплавные диски Silver Dianthus диаметрами 20 спереди и 21 дюйм сзади.

Что касается салона Aventador LP 780-4 Ultimae, настраиваемый TFT-дисплей цифровой приборной панели используется для отображения режимов движения и управления бортовыми технологиями подключения. В суперкаре реализована поддержка интерфейса Apple CarPlay, позволяющего использовать голосовое управление связью и информационно-развлекательной системой, а в качестве опции предлагается телеметрическая система Lamborghini.

Фото: Lamborghini