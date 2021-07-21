Обновленный Citroen C3 Aircross доступен для заказа в России

Российские дилеры Citroen начали прием заказов на обновленный компактный кроссовер C3 Aircross. Новинка предлагается в трех комплектациях – Live, Feel и Shine – по цене от 1 млн 529 тыс. рублей до 2 млн 079 тыс. рублей, сообщает пресс-служба французской марки. В зависимости от уровня оснащения для модели доступны бензиновые двигатели PureTech мощностью 82 л.с. и 110 л.с. в сочетании с механической и автоматической коробками передач соответственно, а также дизельный мотор HDi (92 л.с.) в паре с «механикой».

Внешний вид C3 Aircross отличается полностью переработанной передней частью: обновленные хромированные шевроны вытянуты к светодиодным фарам, также кроссовер получил решетку радиатора с новым геометрическим рисунком и новый серебристо-серый защитный элемент с цветными вставками в нижней части автомобиля. Пакеты персонализации нового C3 Aircross включают в себя контрастные цветные вставки в защитной накладке переднего бампера, на элементах наружных зеркал заднего вида и на задних боковых стеклах. В зависимости от выбранного пакета персонализации боковые стекла в задней части автомобиля могут быть украшены декоративными элементами белого, оранжевого или цвета с эффектом хром. Для заказа доступны два цвета крыши: белый или черный, а также новый дизайн колесных дисков размером 16 и 17 дюймов.

Интерьер C3 Aircross получил новые сидения Citroen Advanced Comfort c измененным каркасом сидения, особым наполнителем подушек и улучшенной боковой поддержкой, новый отсек для хранения в центральной консоли со сдвигающейся шторкой, а также светодиодные LED фары рефлекторного типа. Еще одним новшеством в салоне автомобиля стал 9-дюймовый сенсорный экран с высокой четкостью изображения и функцией Mirror Screen, совестимой с Android Auto и Apple CarPlay, а также навигационной системой Citroen Connect Nav.

Среди систем помощи водителю – цветной проекционный дисплей, отображающий информацию перед глазами водителя, система распознавания дорожных знаков с индикацией рекомендуемой скорости, система Active Safety Brake, система автоматического переключения ближнего и дальнего света фар, бесключевой доступ в автомобиль и запуск двигателя, помощь при парковке, а также обзор ситуации позади автомобиля на сенсорном экране с помощью камеры с функцией Top Rear Vision.

В базовое оснащение обновленного Citroen C3 Aircross также входят фронтальные и боковые подушки безопасности, передние и задние шторки безопасности, круиз-контроль с ограничителем скорости, кондиционер, мультимедийная система с 7” цветным сенсорным экраном, передние и задние электростеклоподъемники, малоразмерное запасное колесо, металлическая защита картера, 2 крепления Isofix для детских кресел на задних сиденьях, светодиодные LED фары рефлекторного типа, датчик света (автоматическое включение фар ближнего света), наружные зеркала с электроприводом и подогревом и др.

При небольшой длине кузова (4,16 м), новый C3 Aircross оснащается продольной регулировкой положения двух независимых частей заднего сиденья с диапазоном 150 мм, а также функцией складывания сиденья переднего пассажира для удобной перевозки предметов длиной до 2,40 м. При сдвинутых в крайнее переднее положение сиденьях заднегоряда вместимость багажника увеличивается с 410 до 520 л, а при полностью сложенных сиденьях – достигает 1289 л.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Citroen