Дилеры рассказали о возможности приема в трейд-ин автомобилей из сервисов подписки и каршеринга

В рамках форума автобизнеса «Used Cars Forum – 2021. Автомобили с пробегом. Рынок, программы, инструменты», который проходит в эти часы в Москве, представители дилерского сообщества рассказали о трендах настоящего времени, а также поделились своим видением ситуации на ближайшее будущее.

Так, один из вопросов, который обсуждался на конференции, звучал следующим образом: сколько времени должно пройти, чтобы дилеры начали пополнять свои склады путем выкупа автомобилей из сервисов подписки и каршеринга?

Кирилл Курицын (LADA) считает, что такое вполне возможно, если российский авторынок будет развиваться по западному пути. В европейских компаниях, которые занимаются прокатом автомобилей, установлены жесткие требования к эксплуатации машин, поэтому в дальнейшем дилеры охотно выкупают такие автомобили для последующей реализации.

С ним согласен и Дмитрий Паткин (BMW), который подчеркнул, что, прежде всего, должна вырасти культура вождения, что повлечет за собой более бережное отношение к каршеринговым автомобилям. А вот Дмитрий Астрахан (Jaguar Land Rover) уверен, что клиенты, которые берут автомобиль по подписке, изначально относятся к нему более ответственно, а задача дилера – заранее продумать и просчитать процесс возврата такого автомобиля в дилерский центр.

Говоря об основных трендах и ближайших перспективах для развития трейд-ин у дилеров, Кирилл Курицын подчеркнул, что сейчас хорошее время, когда стоит сфокусировать сэкономленные бюджеты на развитие компетенций дилера, максимально вложить их в бизнесс-процессы. Дмитрий Паткин уверен, что в перспективе ключевым направлением станет замена трейд-ин на трейд-ин, хотя еще недавно львиная доля клиентов дилерских центров меняла автомобиль с пробегом на новый.

С ним согласен и Дмитрий Астрахан, который привел в пример опыт западных компаний. «Большинство дилеров на Западе закупает машины с пробегом у крупных лизинговых компаний, вместо того чтобы выкупать эти автомобили у физлиц, - сказал г-н Астрахан. - Это сильно упрощает процесс выкупа и экономит время. Уверен, что не пройдет и трех лет, как у нас в России будет так же».

Форум продолжает свою работу. Впереди еще много интересного! Онлайн-трансляция доступна на канале Автостат ТВ.