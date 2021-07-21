В России назвали лучшие бренды по продажам автомобилей с пробегом

21 июля агентством «АВТОСТАТ» были озвучены итоги национальной премии «USED CAR AWARDS 2021». Награждение лауреатов премии прошло в рамках форума автобизнеса «Used Cars Forum – 2021. Автомобили с пробегом. Рынок, программы, инструменты».

Подробно ознакомиться с итогами ежегодной профессиональной премии «USED CAR AWARDS 2021» можно здесь.

Напомним, что к участию в ней были приглашены все автомобильные бренды, работающие на территории России и развивающие направление продаж автомобилей с пробегом. Данные для анализа предоставили 16 марок. При составлении рейтинга все дистрибьюторы (бренды) были сгруппированы по сегментам: массовый и премиальный. В каждом из этих сегментов был выбран лучший бренд в следующих номинациях:

- объем продаж автомобилей с пробегом;

- организация продаж автомобилей с пробегом;

- соотношение продаж автомобилей с пробегом к новым.

Трансляция форума автобизнеса «Used Cars Forum – 2021. Автомобили с пробегом. Рынок, программы, инструменты» доступна на канале Автостат ТВ.

Фото: АВТОСТАТ