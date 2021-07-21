Ужесточены требования к автопрому ЕАЭС для доступа к госзакупкам

Автомобильной промышленности стран Евразийского союза для доступа к госзакупкам придется соответствовать российским требованиям по локализации. Совет ЕЭК договорился применять правила, аналогичные российскому 719-му постановлению, хотя Казахстан и Белоруссия настаивали на более мягком подходе. Условия в том числе допускают кооперационный принцип производства автокомпонентов, пишет газета «Коммерсант». За выдачу актов о подтверждении происхождения будут отвечать национальные ТПП.

Требования к локализации продукции закреплены во вступившем в силу в январе приложении к решению Совета ЕЭК №105 об утверждении правил определения страны происхождения товаров для целей госзакупок. Оно действует только в случае, если в стране введены запреты или ограничения для закупки импорта, поясняет замдиректора департамента конкурентной политики и политики в области госзакупок ЕЭК Павел Жуковский: «В Казахстане, Киргизии и Армении таких актов нет. В Беларуси применяется условный принцип "третий лишний", более жесткие требования в России».

С 30 апреля 2020 года в России введен запрет на приобретение иностранных промышленных товаров в рамках госпрограмм и для оборонных нужд (постановление №616), а для остальных госзакупок введено правило «третий лишний» (постановление №617). По нему, если есть хотя бы два российских поставщика определенного товара, закупка его за рубежом запрещена. Пока правила на уровне ЕЭК не были приняты, для допуска к российским госзакупкам использовались критерии локализации из постановления №719.

Как отмечает Дмитрий Бабанский из SBS Consulting, с учетом доли России в закупках союза (более 80%) логично предъявлять требования, применяемые к собственным производителям, и к поставщикам из других стран. Кооперационный принцип по автокомпонентам позволяет отверточным сборщикам находить поставщиков комплектующих в ЕАЭС и повышать уровень локализации.

По мнению эксперта, исторически сложившиеся поставщики (как МАЗ и Минский тракторный завод) смогут соответствовать требованиям, дублирующим 719-е постановление: например, на МАЗе устанавливается в основном двигатель Ярославского моторного завода. В Евразийском реестре промышленных товаров из автопрома соседних стран уже есть продукция МАЗа, но, как уточняет Павел Жуковский, только по специальному машиностроению.

В то же время, полагает г-н Бабанский, проблемы с допуском к госзакупкам могут возникнуть у новых казахстанских предприятий, которым будет сложно выполнить требование по использованию локальных компонентов. Речь идет о «Сарыаркаавтопроме», где в 2019 году запущено производство пассажирских автобусов Yutong, в том числе на электрической тяге. Также с трудностями может столкнуться Daewoo Bus Kazakhstan, которая занимается производством пассажирских автобусов марки Daewoo.