Used Cars Forum - 2021: главные тренды на рынке авто с пробегом

В Москве сегодня стартовал форум автобизнеса «Used Cars Forum - 2021. Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты».

Открылся форум с глубокой аналитики. Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов и Данил Пивоваров назвали основные тренды на вторичном авторынке. В частности, Сергей Удалов напомнил, что когда растет рынок новых автомобилей – меньше продается подержанных машин, а как только на рынке кризис – все идет в обратную сторону. На данный момент, по итогам 5 месяцев, соотношение между обоими рынками составляет 1:3,4. Динамика по рынку новых автомобилей сейчас гораздо выше, чем по автомобилям с пробегом (+39% против +28%).

Что касается дилерского сегмента, которому традиционно интереснее заниматься более свежими машинами (в возрасте до 7 лет) – здесь динамика заметно ниже (всего +14% по отношению к 5 месяцам прошлого года). При этом доля сегмента до 7 лет сейчас не очень высокая - всего около 20% от общего объема рынка автомобилей с пробегом.

Из других тенденций вторичного рынка: если смотреть по месяцам, эксперты отмечают, что продажи автомобилей с пробегом помесячно – превышают результаты 2019 и 2020 годов. Скорее всего, в ближайшее время такая тенденция сохранится. Если смотреть по сегментам - на рынке подержанных автомобилей примерно такое же соотношение премиального и массового сегментов, как и на рынке новых машин: «премиалка» растет быстрее. По региональной структуре – в лидерах практически те же регионы, которые лидируют и на рынке новых: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край.

Говоря о динамике цен, Сергей Удалов отметил, что такого роста цен на рынке еще не было. Причем цены росли не только в зависимости от роста курсов валют. Курсы колебались, а цены на авто только росли. На рынке автомобилей с пробегом к концу года цены на подержанные автомобили стали расти быстрее, чем на новые автомобили.

Данил Пивоваров напомнил, что доля дилеров в регистрациях автомобилей с пробегом относительно стабильна. В 2019 году она составляла 13%, в 2020-м – 14,4%, в этом году по результатам 5 месяцев – 14%. Для сравнения: в Германии этот показатель – около 50%, в Великобритании – 42%, в Америке – 37%. Из других характеристик дилерского участия в России, эксперты отметили падение доли продаж в трейд-ин (по итогам 5 месяцев она упала примерно на 9 п.п.).

На данный момент почти все бренды, реализующие машины в России, имеют свои сертифицированные программы по работе с автомобилями с пробегом. Исключение составляют только Cadillac, Genesis, Jeep (в премиум), китайские автомобили (в массовом сегменте). Эксперт сообщил, что за 5 месяцев 2021 года в стране реализовано порядка 30 тысяч сертифицированных автомобилей с пробегом. Доля таких автомобилей в продажах на рынке растет. Он также предположил, что скоро каждый второй автомобиль с пробегом будет реализовываться с помощью сертифицированных программ.

Форум продолжает свою работу. Впереди еще много интересного! Онлайн-трансляция доступна на канале Автостат ТВ.