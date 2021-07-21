Каждый десятый автомобиль Renault продается через онлайн-шоурум

Компания Renault Россия за 5 лет с помощью онлайн-шоурума реализовала более 68 тыс. автомобилей. Доля онлайн-продаж бренда за это время выросла с 0,3% в 2016 году до 9,5% в 2021-м. Сегодня, помимо дистанционной покупки автомобилей, Renault предлагает широкий перечень цифровых услуг для их выбора и обслуживания. Только за первые шесть месяцев этого года ими воспользовались более 20 тыс. человек, сообщает пресс-служба Renault. ТОП-3 моделей, которые приобретают в онлайн-шоуруме, – Arkana, Kaptur, Sandero Stepway, преимущественно в комплектациях Prime, Style и Pulse.

По словам генерального директора Renault в России и странах СНГ Яна Птачека, 5 лет назад команда Renault первой из автопроизводителей на российском рынке предложила покупку автомобилей через Интернет, запустив собственный онлайн-шоурум. При этом он отметил особую важность роли нашей дилерской сети в этом проекте.

Возможность интеграции интерфейса онлайн-шоурума на свои сайты у дилеров Renault появилась уже 2018 году – на них сейчас приходится примерно 13% всех онлайн-продаж. Благодаря тесной работе с дилерской сетью сегодня в онлайн-шоурум интегрированы 150 дилерских центров во всех городах присутствия бренда Renault. Наиболее активные из них – это Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Республика Татарстан, Свердловская, Самарская, Нижегородская, Челябинская и Пензенская области, Пермский край и республика Башкортостан.

Клиент онлайн-шоурума в среднем на 13% моложе, чем покупатель в дилерской сети. Велика доля женщин, которые совершают онлайн-покупку, – она на 18% больше, чем в офлайн. Также клиенты готовы потратить на 19% больше при заказе онлайн.

Успешный запуск онлайн-шоурума определил дальнейший путь активной диджитализации компании в России. Всего за несколько лет Renault Россия создала собственную полноценную digital-экосистему с функционалом 360°, который позволяет клиенту совершать весь процесс выбора, покупки и обслуживания автомобиля полностью дистанционно. Сегодня среди них «Домашний тест-драйв», который позволяет клиентам познакомиться с новой моделью в комфортных условиях без посещения дилерского центра, покупка сервисных продуктов в онлайн-магазине и онлайн-оформление ОСАГО, онлайн-каталог аксессуаров, а также онлайн-запись на сервис и онлайн-оценка автомобиля в trade-in, пользующаяся все большей популярностью у клиентов и дилеров.

Фото: Renault