Форум автобизнеса «Used Cars Forum - 2021» открылся сегодня в Москве

Чтобы уверенно чувствовать себя на рынке автомобилей с пробегом - одного желания мало. Как это ни банально звучит - здесь тоже надо учиться и постоянно держать руку на пульсе этого рынка, если хочешь добиться успеха. Сегодня как раз такой день, когда, послушав выступления экспертов, можно получить не только новые ориентиры в бизнесе, но и новые инструменты-кейсы. Форум автобизнеса «Used Cars Forum - 2021. Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты», организованный специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ», стартовал в Москве.

На «завтрак» участников ждут обзоры автомобильного и финансового рынков: «АВТОСТАТ» традиционно подготовил глубокую аналитику. В качестве «ланча» - вопросы, связанные с кредитованием и страхованием подержанных автомобилей. В течение дня дилеры и дистрибьюторы буду делиться своей информацией, причем успешные дилеры подскажут, на чем они зарабатывают дополнительно к обычной марже. Теория и практика успешного выкупа автомобилей, вопросы их дальнейшей сертификации, эффективная работа с банками и другими кредитными и страховыми учреждениями - это и многое другое ждет участников на обед и ужин.

Традиционно агентство «АВТОСТАТ» проведет церемонию награждения победителей премии «Used Car Awards 2021». К участию в премии были приглашены все автомобильные бренды, работающие на территории России и развивающие направление продаж подержанных автомобилей.

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