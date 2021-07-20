Kia Stinger могут снять с производства раньше срока

Фастбек Kia Stinger может быть снят с конвейера завода в Кванмене во второй половине 2022 года, то есть на год-два раньше, чем ожидалось. По данным корейского сайта DailyCar, освободившиеся мощности предприятия переоборудуют под выпуск гибридной версии Carnival, дебют которой запланирован на первую половину следующего года. Информации о завершении производства Stinger на заводах за пределами Южной Кореи пока нет, пишет портал Motor.ru.

Слухи о том, что в Kia недовольны продажами Stinger, ходят с 2019 года. Не помог и недавний рестайлинг – в компании до последнего обсуждали целесообразность разработки преемника модели. По всей видимости, решение было принято не в пользу «Стингера», раз автопроизводитель намерен снять его с производства в Южной Корее.

Источники в отрасли утверждают, что Kia уже предупредила поставщиков предприятия о завершении производства Stinger во второй половине 2022 года по причине низких продаж. При этом о прекращении выпуска модели в других странах речи пока не идет: например, по информации австралийского Caradvice, Stinger будут продавать на местном рынке еще как минимум несколько лет.

Для российского рынка фастбек Kia Stinger выпускают на калининградском заводе «Автотор», причем обновленная модель встала на конвейер предприятия только в январе 2021 года, а в продажу поступила весной. В настоящее время первый «гран-турер» в истории бренда доступен по цене от 2 млн 509 тыс. 900 рублей до 3 млн 899 тыс. 900 рублей.

Обновленный Stinger предлагается с двумя силовыми установками: 2.0 T-GDi с двойным турбонаддувом мощностью 197 л.с. и 247 л. с. (максимальный крутящий момент в обоих случаях составляет 353 Нм) и 3.3 T-GDi с двойным турбонаддувом мощностью 370 л.с. (максимальный крутящий момент – 510 Нм). Вне зависимости от двигателя и типа привода автомобиль оснащается 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, имеет улучшенную систему рулевого управления R-MDPS (с электромотором усилителя на рулевой рейке), систему выбора режимов движения Drive Mode и функцию «спортивного» старта Launch Control. Переключение передач возможно при помощи удобных подрулевых «лепестков». Автомобиль будет доступен с системой динамического полного привода, получившей с обновлением ряд усовершенствований, и приводом на заднюю ось.

Уже в базовой комплектации обновленный Stinger оснащается новыми полностью светодиодными фарами и дневными ходовыми огнями. Модель получила новый дизайн задних фонарей, соединенных широкой светящейся линией. В задней части нижняя накладка бампера и глянцевый воздушный диффузор, новые формы патрубков системы выпуска делают Stinger еще более динамичным.

Что касается интерьера, установлены более крупные экраны с диагональю 8” и 10.25”, появились новые функции – обновленный проекционный дисплей, разделение экрана, многоканальный Bluetooth-модуль, вывод на приборную панель изображения обстановки в «слепых зонах» при маневрировании. Также клиентам стал теперь доступен широкий выбор вариантов отделки салона – из искусственной кожи, натуральной кожи, натуральной кожи премиальной кожи Nappa и алькантары. Контрастная прострочка в отделке интерьера, новый дизайн «звенья цепи» в оформлении сидений, алюминиевые вставки, цветовые акценты, цветная подсветка интерьера Mood Lamp – все эти обновления подчеркивают спортивный характер Stinger.

Во сколько обходится содержание Stinger (и не только) – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Kia