АВТОВАЗ анонсировал новое семейство LADA

АВТОВАЗ в ближайшие четыре года планирует представить сразу пять новых автомобилей LADA, а также новые модели Renault. Об этом в своем видеообращении в честь 55-летия АВТОВАЗа заявил его нынешний президент Николя Мор, отметив среди новинок внедорожник Niva следующего поколения и «абсолютно новое семейство сегмента B». В последнем случае, речь, возможно, идет о следующем поколении LADA Granta. Другими новинками из анонсируемой пятерки, вероятнее всего, станут новый кроссовер C-класса, а также рестайлинговая Vesta, которая появится на рынке в 2022 году, пишет портал Autonews.ru.

Напомним, в январе 2021 года Группа Renault в рамках нового стратегического плана «Ренолюция» (Renaulution) создала новое бизнес-подразделение Dacia-LADA, что укрепит производственные синергии между брендами за счет использования высококонкурентной по стоимости и гибкой платформы CMF-B в сочетании с самым высоким коэффициентом локализации. АВТОВАЗ и Dacia останутся отдельными компаниями со своей собственной историей и стратегией, которые вместе будут выпускать ежегодно более 1 млн автомобилей на базе CMF-B, перейдя с 4 платформ на одну и сократив количество типов кузовов с 18 до 11.

Двумя новинками от Renault на российском рынке станут Logan и Sandero. Внешность седана и хэтчбека компания не так давно запатентовала в Федеральном институте промышленной собственности (ФИПС). Как сообщалось ранее, до 2025 года Renault также планирует выйти в новые сегменты и запустить новую модель C-класса. Кроме того, компания рассматривает возможность продаж электромобилей в России.

Во сколько обходится содержание любого автомобиля LADA (и не только) – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».