Японский авторынок в июне сбавил темпы роста

Японский авторынок в июне увеличился на 8,8% до 198108 единиц, без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Японской ассоциации автодилеров (JADA), за шесть месяцев 2021 года реализация автомобилей в Стране восходящего солнца составила 1 млн 311 тыс. 272 машины (+9,4%).

Лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи увеличились на 14,2% до 101793 автомобилей. Второе место по объему продаж занимает Honda с показателем 20417 машин (-17,3%). Замыкает тройку лидеров по-прежнему Nissan, реализовавший 16265 автомобилей (-0,3%).

Найти автомобили этих и других марок можно и в России в автосалонах проверенных дилеров.