Used Cars Forum – 2021: седаны остаются самыми популярными автомобилями на вторичном рынке | АВТОСТАТ

Used Cars Forum – 2021: седаны остаются самыми популярными автомобилями на вторичном рынке

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Used Cars Forum – 2021: седаны остаются самыми популярными автомобилями на вторичном рынке

Used cars report
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Если на рынке новых автомобилей седаны утратили лидерство, уступив его универсалам, то на вторичном рынке, они его еще сохраняют. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки к форуму автобизнеса «Used Cars Forum – 2021. Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты», который пройдет завтра, 21 июля, в Москве (подробности и регистрация – по ссылке).

По данным агентства, в январе – мае нынешнего года доля седанов на рынке б/у легковых автомобилей составляет 41%, что соответствует 922 тыс. купленных машин. Треть (33%) от общего объема российского вторичного рынка принадлежит универсалам (747 тыс. шт.), а еще примерно пятая часть (21%) – хэтчбекам (480 тыс. шт.). Таким образом, на долю оставшихся типов кузова (лифтбеки, пикапы, купе, кабриолеты и пр.) приходится 5% от общего объема покупок подержанных автомобилей.

Напомним, что за 5 месяцев 2021 года россияне приобрели порядка 2,3 млн б/у легковых машин. О том, как дальше будет развиваться вторичный рынок в нашей стране и насколько может измениться его структура, в том числе и по типу кузова, можно будет узнать на форуме «Used Cars Forum – 2021. Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты». Остался всего 1 день!

Источник: АВТОСТАТ

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