Used Cars Forum – 2021: седаны остаются самыми популярными автомобилями на вторичном рынке

Если на рынке новых автомобилей седаны утратили лидерство, уступив его универсалам, то на вторичном рынке, они его еще сохраняют. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки к форуму автобизнеса «Used Cars Forum – 2021. Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты», который пройдет завтра, 21 июля, в Москве (подробности и регистрация – по ссылке).

По данным агентства, в январе – мае нынешнего года доля седанов на рынке б/у легковых автомобилей составляет 41%, что соответствует 922 тыс. купленных машин. Треть (33%) от общего объема российского вторичного рынка принадлежит универсалам (747 тыс. шт.), а еще примерно пятая часть (21%) – хэтчбекам (480 тыс. шт.). Таким образом, на долю оставшихся типов кузова (лифтбеки, пикапы, купе, кабриолеты и пр.) приходится 5% от общего объема покупок подержанных автомобилей.

Напомним, что за 5 месяцев 2021 года россияне приобрели порядка 2,3 млн б/у легковых машин. О том, как дальше будет развиваться вторичный рынок в нашей стране и насколько может измениться его структура, в том числе и по типу кузова, можно будет узнать на форуме «Used Cars Forum – 2021. Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты». Остался всего 1 день!