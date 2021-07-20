«ПСМА Рус» наладит поставки автомобилей и двигателей в Европу

Группа Stellantis, следуя стратегии долгосрочного развития в регионе Евразия и расширения бизнеса за его пределами, объявила о создании на базе завода «ПСМА Рус» в Калуге экспортного хаба по поставкам автомобилей и двигателей в Европу, Латинскую Америку и Северную Африку. Первые поставки начнутся во втором полугодии 2021 года, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Кроме того, принято решение о локализации на мощностях «ПСМА Рус» модели Fiat Scudo, предназначенной для экспорта. Производство Fiat Scudo российской сборки начнется до конца 2022 года.

«Завод «ПСМА Рус» – это мощный актив, который мы планируем задействовать не только под производство автомобилей для локального рынка, но и создать на его базе мультибрендовый экспортный хаб, способный вывести российское подразделение Stellantis в лидеры по поставкам автомобилей в Европу. В ближайшие несколько лет мы расширим гамму продуктов, локализовав производство модели бренда Fiat Professional, но уже в этом году, с наращиванием и развертыванием производственных мощностей, мы создаем 1000 новых рабочих мест в калужском регионе», – заявил старший вице-президент Stellantis, глава региона Евразия Ксавье Дюшман.

Напомним, на сегодняшний день Stellantis уже запустил несколько ключевых производственных проектов в России на калужском заводе и увеличил объемы производства на 200% в первом полугодии 2021 года. Так, в этом году «ПСМА Рус» внедрил новую платформу для производства мини-фургонов и компактвэнов Peugeot, Citroen и Opel, а также запустил серийную сборку экспортно-ориентированных дизельных двигателей, которые локально будут устанавливаться на модели: Peugeot 408/Citroen C4 седан, фургоны Peugeot Expert, Citroen Jumpy, Opel Vivaro, мини-фургоны Peugeot Partner, Citroen Berlingo, Opel Combo Cargo, а также компактвэны Peugeot Partner Crossway, Citroen Berlingo Multispace, Opel Combo Life.

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