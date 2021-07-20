Российский авторынок в июне занял четвертое место в Европе

Автомобильный рынок России, который в июне продолжил снижать темпы роста, опустился на четвертое место в рейтинге крупнейших авторынков Европы.

Как отмечается в обзоре европейского авторынка за июнь, лидером по реализации автомобилей остается Германия, где было продано 274152 машины (+24,5%). Второе место заняла Франция с показателем 199508 автомобилей (-14,7%). Таким образом, падение продаж в этой стране зафиксировано впервые после трех месяцев роста. Третий результат показала Великобритания – 186128 реализованных машин, что на 28% больше по сравнению с прошлым годом.

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна опустилась на четвертую строчку европейского рейтинга. По оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили 154 тыс. единиц (+27,4%).

Замыкает пятерку европейских лидеров на этот раз Италия, чьи дилеры увеличили реализацию на 12,6% до 149438 автомобилей. Добавим также, что авторынок Испании в июне вырос на 17,1% до 96785 машин.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».