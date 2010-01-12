СП испанской CIE и «Автокома» получило заказы на 40 млн. евро

Совместное предприятие испанской CIE Automotive и российского «Автокома» получило заказы на производство автокомпонентов на 40 млн. Как сообщает Automotive News Europe со ссылкой на данные CIE, заказчиками стали российские заводы Volkswagen, Ford Motor, General Motors, а также АВТОВАЗ и ГАЗ.

Напомним, СП «CIE-Автоком» было создано в октябре 2009 года на базе «Калужского завода автомобильного электрооборудования» (входит в «Автоком»).Российской стороне принадлежит 65% СП, СIE получила 35% и возможность увеличить долю до 50%. СП будет производить детали двигателя, кузова и внутренней отделки автомобиля, сообщала CIE, не раскрывая подробностей. Цель СП в течение трех лет добиться выручки в 100 млн. евро, пишет газета «Ведомости» .

«Автоком» объединяет 20 предприятий и производит больше 1000 наименований автокомпонентов. По данным Automotive News Europe, CIE занимает 75 место в мире.

В новом отчете «Сборка и локализация иномарок в России» , подготовленном агентством «АВТОСТАТ», представлена динамика сборки иномарок в России, рассмотрена степень локализации компонентов на различных предприятиях, а также дана подробная информация по каждому из сборочных заводов на территории России.