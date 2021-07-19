Infiniti привезет в Россию две новинки

В Infiniti рассказали о новинках для российского рынка. Ближайшей осенью в нашей стране стартуют продажи купе-кроссовера QX55. В дальнейшем ожидается российский дебют абсолютного нового поколения премиального семиместного кроссовера Infiniti QX60, мировая премьера которого состоялась в конце июня, сообщает пресс-служба марки.

Российские дилеры Infiniti в июне реализовали 231 автомобиль – это в 2,2 раза больше, чем годом ранее. По итогам шести месяцев 2021 года в России было продано 1168 автомобилей Infiniti, что на 76% выше показателя за аналогичный период прошлого года, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Infiniti на российском рынке в первом полугодии стал внедорожник QX80, чьи продажи выросли в 2,2 раза и составили 471 машину. Второе место занял кроссовер QX50, на котором остановили свой выбор 456 покупателей (+33%).

Фото: Infiniti