АВТОВАЗ возобновил производство LADA Granta и Niva после очередного простоя

АВТОВАЗ сегодня возобновил производство автомобилей семейства LADA Granta и Niva после простоя 16 июля из-за дефицита электронных компонентов. Об этом агентству «РИА Новости» сообщил официальный представитель компании. Напомним, это была четвертая приостановка конвейера за лето из-за дефицита комплектующих. На АВТОВАЗе уточняли, что речь идет о недопоставке электронных компонентов со стороны компании «Bosch Самара».

Стоит также отметить, что АВТОВАЗ отменил назначенную ранее на 17 июля рабочую субботу – этот день стал выходным для всех производственных линий, пишет агентство «Интерфакс». Таким образом, предприятие доработает до корпоративного отпуска, который пройдет с 26 июля по 15 августа, без «шестидневок». Напомним, шестидневные рабочие недели вводились в последние месяцы, чтобы компенсировать вынужденные простои из-за перебоев с поставками деталей.

Между тем, в среднесрочной перспективе АВТОВАЗ планирует повышать темп производственных линий. Для этого до сентября 2021 года компания должна нанять дополнительно более 1500 сотрудников на производственную площадку в Тольятти.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июне АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 40096 автомобилей LADA – это на 43% больше, чем годом ранее. По итогам шести месяцев 2021 года российские дилеры LADA продали 200219 машин, что на 51% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля LADA составила 23% (+2,2 п.п. к первому полугодию 2020 года), что является лучшим показателем за последние 10 лет.

По словам президента АВТОВАЗа Николя Мора, в течение оставшейся части года объем продаж на российском авторынке будет во многом зависеть от возможностей поставок в связи с текущей мировой ситуацией с нехваткой электронных компонентов. «Мы также видим некоторую неопределенность в отношении потребительского спроса в четвертом квартале, в котором мы приветствовали бы возобновление мер государственной поддержки. В целом мы считаем, что итоги года могут быть даже выше, чем прогнозируемый рост в 10% относительно 2020 года – рынок может превысить 1,8 млн автомобилей», – отметил глава АВТОВАЗа.

Фото: АВТОВАЗ