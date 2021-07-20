Французский авторынок в июне ушел «в минус»

Автомобильный рынок Франции в июне снизился на 14,7% до 199509 машин. Таким образом, отрицательный результат зафиксирован впервые после трех месяцев роста. По итогам шести месяцев 2021 года реализация новых автомобилей в этой стране составила 922766 единиц (+28,9%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской торговой палате (CCFA), лидером французского рынка в июне стала Renault, снизившая реализацию на 33,1% до 36749 машин. Второе место занимает Peugeot с показателем 29806 проданных автомобилей (-13,6%). Реализация Citroen составила 18714 машин, что на 10,6% меньше по сравнению с прошлым годом. Далее идет Dacia, продажи которой сократились на 10% до 14910 автомобилей. Замыкает пятерку лидеров на этот раз Volkswagen, чьи дилеры реализовали 14889 машин (+8,6%).

Все эти (и другие) автомобили можно найти и на рынке России – в салонах проверенных дилеров.



