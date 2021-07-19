Экспорт легковых автомобилей в январе - мае вырос на 44%

Экспорт легковых автомобилей из России за пять месяцев 2021 года вырос на 43,6% и составил 35,8 тыс. единиц на общую сумму 575,1 млн долларов, гласят данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России. При этом в мае на внешние рынки было отправлено 7,5 тыс. автомобилей (-22,2% к апрелю) на 122,1 млн долларов.

Экспорт грузовых автомобилей в январе - мае увеличился на 23,4% и составил 4,8 тыс. машин на 127,6 млн долларов. В мае за рубеж было поставлено 1,2 тыс. грузовиков (-4,4% к апрелю) на 25,1 млн долларов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Ульяновский автозавод поставит на Кубу партию из 50 внедорожников УАЗ «Патриот», оснащенных автоматической трансмиссией. Кроме того, компактный кроссовер Hyundai Creta нового поколения, массовое производство стартовало на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге в июле, начнет поставляться на экспорт уже этим летом.

Фото: «АВТОСТАТ»