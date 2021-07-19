Самые популярные новые автобусы на российском рынке: ТОП-10 моделей

Лидером рынка новых автобусов в нашей стране является отечественная модель ПАЗ-3205. Это установили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», составив также рейтинг наиболее популярных автобусов за январь – май 2021 года.

Так, модель ПАЗ-3205 по итогам 5 месяцев была куплена в количестве 1417 единиц, что составляет более 30% всего рынка новых автобусов в РФ. Второе место в рейтинге занял еще один представитель Павловского автобусного завода – модель ПАЗ-3204 (667 шт.), с результатом вдвое меньше, чем у лидера. На третьем месте оказался еще один «пазик» – модель 4234 (530 шт.), на четвертом – НЕФАЗ-5299 (516 шт.).

Далее в рейтинге следуют две модели Ликинского автобусного завода – ЛИАЗ-6213 (305 шт.) и ЛИАЗ-5292 (261 шт.). За ними располагаются две модели из Белоруссии – МАЗ-206 (117 шт.) и МАЗ-103 (68 шт.). А замыкают наш ТОП-10 Iveco SFR 160, купленный в количестве 58 единиц, и ЛИАЗ-5256 (53 шт.).

Напомним, что всего в январе – мае в России было приобретено 4,6 тыс. новых автобусов, что на 1,5% меньше, чем за тот же период прошлого года.

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Фото: ПАЗ