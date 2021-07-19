Импорт легковых автомобилей в январе - мае вырос на 83%

Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам пяти месяцев 2021 года вырос на 82,8% до 141,7 тыс. машин. Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в отчетный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на 3 млрд 380,9 млн долларов. При этом в мае было импортировано 31,6 тыс. машин (-5% к апрелю) на 713,7 млн долларов.

Импорт грузовых автомобилей в январе - мае увеличился на 91,7% до 13,2 тыс. машин общей стоимостью 876,3 млн долларов. Из них 2,8 тыс. грузовиков (-21,7% к апрелю) на 195,1 млн долларов были поставлены в нашу страну в мае.