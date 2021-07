MINI привезет в Россию спортивные хэтчбеки из юбилейной спецсерии

Компания MINI представила специальную серию хэтчбеков MINI 3 двери, выпущенную в честь 60-летнего юбилея сотрудничества британского бренда и семьи Купер в области создания гоночных автомобилей. Тираж MINI Anniversary Edition ограничен 740 экземплярами, из которых 60 автомобилей предназначены для России. Модели специальной серии будут доступны для заказа в четвертом квартале 2021 года, сообщает пресс-служба MINI.

Отсылки к общей истории MINI и семьи Купер можно найти как в интерьере, так и во внешности моделей новой специальной серии MINI Anniversary Edition, которая представлена в линиях исполнения Cooper, Cooper S и John Cooper Works. Поскольку первые гоночные автомобили, созданные Джоном Купером, имели узнаваемую зеленую окраску с белыми акцентами, модели серии MINI Anniversary Edition также окрашены в цвет British Racing Green. В качестве альтернативы предложен цвет Midnight Black, а для MINI John Cooper Works также доступна окраска кузова Rebel Green. Все варианты окраски сочетаются с крышей, корпусами зеркал заднего вида, дверными ручками и окантовками фар и фонарей, выполненными в белом цвете. Остальные элементы внешней отделки окрашены в цвет Piano Black.

Дизайн экстерьера дополнен белыми полосами на капоте, а о спортивной карьере классических MINI напоминают красная контрастная линия и бортовой номер 74 на капоте и дверях (этот номер носил классический MINI Cooper в своей первой успешной гонке).

Специальная серия MINI Anniversary Edition включает в себя элементы пакета John Cooper Works, которые дополнительно подчеркивают спортивный характер и исторические корни бренда. Подвеска с частотно-зависимыми амортизаторами сочетается с 18-дюймовыми легкосплавными колесными дисками John Cooper Works в двухцветном дизайне Circuit Spoke. Логотип «Cooper» можно найти на накладках боковых порогов, боковых панелях кузова, задних стойках и центральной спице спортивного рулевого колеса с отделкой кожей Nappa.

Оформление салона MINI Anniversary Edition отличают спортивные сиденья John Cooper Works с отделкой Dinamica/кожа Carbon Black, обивка потолка в цвете «Антрацит», накладки на педали из нержавеющей стали и отделка интерьера Piano Black. Переднюю панель со стороны пассажира также украшает красное кольцо оригинальной эмблемы Джона Купера.

Со стороны водителя декоративная панель cодержит контрастные подписи Джона, Майка и Чарли Куперов, которые подчеркивают эксклюзивность ограниченной серии. Еще одна уникальная особенность интерьера – внутренняя поверхность водительской двери, на которую нанесены эмблема с подписью Джона Купера, написанный от руки номер «1 of 740» и фраза «60 years of MINI Cooper – the unexpected underdog».

Кроме того, особую внешность автомобилей MINI Anniversary Edition можно дополнить деталями из линейки оригинальных аксессуаров MINI. Среди них – полосы цвета Piano Black, которые размещаются на боковинах кузова и подчеркивают контраст между черными и белыми элементами отделки. В числе деталей дооснащения ограниченной серии присутствуют внешняя антенна MINI Sport и патрубки выхлопных труб с карбоновой отделкой, а также перфорированные тормозные диски John Cooper Works.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», старт продаж полностью электрического MINI Cooper SE в России запланирован на 2022 год. Он оснащается электрической силовой установкой мощностью 184 л.с., а запас хода электрического хэтчбека на одной зарядке составляет от 203 до 234 км (в соответствии с испытательным циклом WLTP).

Фото: MINI