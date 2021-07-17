ТОП-10 моделей на рынке новых LCV в России

GAZ Gazelle Next остается лидером российского рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в нашей стране, констатируют эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ». Так, по итогам 5 месяцев 2021 года эта модель была куплена в количестве 11505 единиц.

Второе место в рейтинге занимает иномарка - Ford Transit, результат которого составил 7060 экземпляров. На третьем оказался фургон LADA Largus VU (5459 шт.). За ним расположились еще четыре отечественных модели: GAZ 3302 (4516 шт.), УАЗ 3909 (3189 шт.), GAZ 2752 (2786 шт.), УАЗ «Профи» (1361 шт.). На восьмой позиции нашего рейтинга находится Volkswagen Caravelle (1182 шт.), а замыкают десятку лидеров GAZ 2705 (1098 шт.) и Peugeot Traveller (1006 шт.).

Отметим, что с января по май россияне купили в общей сложности 52,2 тыс. новых легких коммерческих автомобилей, что в 1,5 раза больше, чем за 5 месяцев прошлого года.

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Фото: ГАЗ