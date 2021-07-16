АВТОВАЗ усиливает присутствие в Казахстане

16 июля 2021 года Президент АВТОВАЗа Николя Мор посетил производственную площадку «СарыаркаАвтоПром» в г. Костанай (Республика Казахстан). Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, на предприятии были продемонстрированы индустриальные возможности региона, где сегодня функционируют и готовятся к запуску новые проекты.
Также в этот день на заводе «СарыаркаАвтоПром» состоялся старт совместного производства автомобилей LADA. На конвейере завода будет выпускаться весь модельный ряд российской марки.
Отмечается, что для производства были организованы новые рабочие места, а весь персонал прошел необходимое обучение. В настоящее время автомобили LADA Granta производятся мелкоузловым методом (CKD) с применением операций по окраске кузовов. Кроме того, на предприятии продолжаются работы по освоению операций по сварке кузовов данной модели, что будет способствовать дальнейшему увеличению локализации автомобилей LADA на казахстанском заводе.
Напомним, что по итогам 2020 года в Казахстане было реализовано 17,5 тыс. автомобилей LADA. Это сделало российскую марку одной из самых популярных в стране. Новый этап сотрудничества позволит жителям Казахстана приобретать автомобили LADA по более доступной цене.
Во сколько обойдется содержание автомобилей LADA или других марок, можно подсчитать с помощью «Калькулятора оценки стоимости владения».
Фото: АВТОВАЗ