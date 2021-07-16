АВТОВАЗ усиливает присутствие в Казахстане

16 июля 2021 года Президент АВТОВАЗа Николя Мор посетил производственную площадку «СарыаркаАвтоПром» в г. Костанай (Республика Казахстан). Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, на предприятии были продемонстрированы индустриальные возможности региона, где сегодня функционируют и готовятся к запуску новые проекты.

Также в этот день на заводе «СарыаркаАвтоПром» состоялся старт совместного производства автомобилей LADA. На конвейере завода будет выпускаться весь модельный ряд российской марки.

Отмечается, что для производства были организованы новые рабочие места, а весь персонал прошел необходимое обучение. В настоящее время автомобили LADA Granta производятся мелкоузловым методом (CKD) с применением операций по окраске кузовов. Кроме того, на предприятии продолжаются работы по освоению операций по сварке кузовов данной модели, что будет способствовать дальнейшему увеличению локализации автомобилей LADA на казахстанском заводе.