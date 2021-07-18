Какие новые грузовики покупают в России: ТОП-10 моделей

Самой популярной моделью среди новых грузовых автомобилей является KAMAZ 43118. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе обработки данных по российскому рынку за 5 месяцев 2021 года. В итоге был составлен рейтинг 10 наиболее покупаемых грузовиков.

Так, KAMAZ 43118 с января по май был куплен в количестве 3304 единиц. Второе место в рейтинге занял еще один представитель Камского автозавода – KAMAZ 5490, результат которого равен 2567 экземплярам. На третьем месте оказался GAZ GAZON Next (2439 шт.). За ним расположились еще два «камаза» – модели 65115 и 6520, объемы покупок которых составили 2186 и 1347 шт. соответственно.

Кроме них, в ТОП-10 самых популярных новых грузовиков в России по итогам 5 месяцев нынешнего года попали: Volvo FH (1321 шт.), Mercedes-Benz Actros (1267 шт.), MAN TGX (996 шт.), Scania G (850 шт.) и DAF XF (811 шт.).

Напомним, что в январе – мае россияне всего приобрели 36,6 тыс. новых грузовых машин, что на 38% больше, чем за тот же период прошлого года.

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Фото: КАМАЗ