УАЗ приступил к производству машин скорой помощи - в рамках госзаказа

Правительство России выделило более 15 млрд рублей на обновление парка машин скорой помощи и школьных автобусов. Распоряжение опубликовано на официальном сайте кабинета министров. Оно подписано Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным. Решено, что на закупку автомобилей скорой помощи из общей суммы будет потрачено более 5,5 млрд рублей, которых хватит на приобретение примерно 1,6 тыс. машин. Закупку будут осуществлять у высоколокализованных российских автопроизводителей.

Один из них - Ульяновский автомобильный завод - сообщил, что уже приступил к выполнению правительственного заказа. В планах его поставок - 579 машин скорой помощи (570 - на базе моделей «Профи» и СГР, а 9 - реанимобили класса С) и 138 школьных автобусов. Автобусы вместимостью 13 - 20 человек будут выпущены в стандартном и северном исполнениях, с улучшенной термоизоляцией, полным приводом.

Первые поставки начнутся уже в августе и основная часть заказа поступит в регионы в августе и сентябре. «Программа обновления парка машин скорой помощи и школьных автобусов – действенная мера как для развития транспортной инфраструктуры в регионах, так и для поддержки российских автопроизводителей», – отметил генеральный директор ООО «УАЗ» Адиль Ширинов.

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за январь - май нынешнего года в нашей стране было куплено около 7 тыс. легких коммерческих автомобилей марки УАЗ, что на 32% больше, чем за 5 месяцев 2020 года.

Полный список дилеров УАЗа (и не только) по городам РФ - смотите здесь.

Фото: УАЗ