Украинский авторынок в 1 полугодии вырос на 32%

За 6 месяцев 2021 года жители Украины стали обладателями почти 50 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 32% больше, чем в 1 полугодии прошлого года. Такие данные приводят эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках подготовки ежемесячного обзора «Рынок транспортных средств в Украине».

Лидером местного рынка среди марок за этот период стала японская Toyota, продукцию которой приобрели 7,1 тыс. украинцев – на 33% больше, чем год назад. На втором месте находится французский бренд Renault с результатом 6,7 тыс. машин (+6%). Третью позицию заняла корейская Kia: автомобили этой марки выбрали около 3,6 тыс. покупателей, а ее показатель увеличился на 16%. Далее следует чешская Skoda (3,4 тыс. шт.; +72%), а замыкает пятерку лидеров немецкий Volkswagen (2,3 тыс. шт.; +140%).

Рейтинг самых популярных моделей на авторынке Украины по итогам 1 полугодия возглавляет кроссовер Toyota RAV4, который разошелся в количестве 3,1 тыс. автомобилей. За ним расположился кроссовер Kia Sportage, показатель которого составил порядка 2,8 тыс. единиц. Далее в рейтинге следуют две модели Renault – кроссовер Duster и хэтчбек Sandero (2,3 тыс. и 1,5 тыс. шт. соответственно). Последним в ТОП-5 финиширует кроссовер Nissan Qashqai (1,4 тыс. шт.).

Эксперты также отмечают, что в июне на Украине было куплено примерно 9,4 тыс. новых легковых автомобилей, что на 30% больше, чем за тот же месяц 2020 года.

Найти перечисленные (и не только) автомобили можно и в России – в салонах проверенных дилеров.

Фото: toyota.ua