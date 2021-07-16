В ТОП-10 популярных иномарок Volkswagen Tiguan подорожал сильнее всех

В 1 полугодии кроссовер Volkswagen Tiguan в базовой комплектации подорожал на 200 тысяч рублей, или на 11,4%. Как выяснили эксперты сайта «Цена Авто», это самое сильное удорожание среди 10 наиболее продаваемых новых иномарок в России.

Если в январе минимальная стоимость немецкой модели была равна 1 749 900 рублей, то теперь составляет уже 1 949 900 рублей. При этом, даже несмотря на столь заметный рывок в цене, Volkswagen Tiguan остается в ТОП-10 самых популярных иномарок российского рынка. С результатом в 18 938 проданных автомобилей он занимает 8 место в рейтинге.

А какие еще иномарки являются самыми продаваемыми в России? И насколько они подорожали за полгода? Об этом можно узнать в специальном материале – читайте здесь.

Фото: Volkswagen