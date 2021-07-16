На АВТОВАЗе очередная приостановка производства. На этот раз «Гранты» и «Нивы»

АВТОВАЗ снова вынужден приостановить производство автомобилей. Как сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе предприятия, 16 июля не будут выпускаться автомобили семейств LADA Granta и Niva. Приостановка продлится один день.

Причиной этого снова стали перебои в поставках электронных компонентов со стороны компании «Bosch Самара». Напомним, что совсем недавно, 14 июля, из-за этого тоже приостанавливалось производство автомобилей на платформе В0 (семейства LADA Largus, LADA XRAY, Renault Logan, Renault Sandero). Тогда это тоже заняло один день, а 15 июля их сборка возобновилась.

Также на АВТОВАЗе отмечают, что оплата сотрудников за день простоя будет произведена в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации – в размере двух третей от среднего заработка.

Напомним, что АВТОВАЗ уже не в первый раз останавливает производство автомобилей LADA и Renault из-за нехватки комплектующих, которая уже носит глобальный характер. Причем в самой компании ранее прогнозировали продление глобального дефицита на рынке электронных компонентов до 2022 года, не исключая возможные приостановки.

Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», в 1 полугодии 2021 года в России было реализовано 200 219 автомобилей LADA, из которых на долю семейств Granta и Niva суммарно пришлось чуть более половины (50,6%). Так, автомобили «Гранта» за этот период были проданы в количестве 71 208 единиц, что позволяет им сохранять лидерскую позицию в модельном рейтинге российского рынка. А внедорожники «Нива» разошлись тиражом в 30 108 экземпляров, что позволило им занять шестую позицию.

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Фото: АВТОВАЗ