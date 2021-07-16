В Германии готовят к запуску в эксплуатацию водородный электромобиль «ГАЗель NEXT»

Совместный проект «Группы ГАЗ» и немецкой компании Elektro-Fahrzeuge Stuttgart GmbH скоро получит в свою модельную линейку новый продукт. Два года назад благодаря немецко-российскому сотрудничеству в Германии уже появились электромобили на базе грузовиков, фургонов и автобусов «ГАЗель NEXT», теперь готовится версия, работающая на водороде - для дорожного строительства в районе Эсслинген.

У водородной версии есть одно очень серьезное преимущество по сравнению с электромобилем без топливных элементов - запас хода теперь будет увеличен с 200 до 500 км. Поэтому уже понятно, что в рамках борьбы за экологически чистый транспорт Германия не остановится только на одном продукте. Вероятнее всего, в СП следом появится целая линейка коммерческих автомобилей, запускающая тяговые батареи по такому же принципу, что и «пилот».

Что касается технических характеристик водородной модели электромобиля «ГАЗели NEXT», уже сегодня известно, что она будет базироваться на шасси полной массой 4,6 т с двухрядной кабиной. В оборудование войдут топливные элементы, система хранения и подачи водорода, тяговые батареи и электродвигатель. Для «Группы ГАЗ» новый проект дает дополнительные возможности экспорта, а для Германии - расширение возможностей экологически чистой техники, которая уже доказала свою надежность, работая в Берлине, Штутгарте и других городах.



Пресс-служба «Группы ГАЗ» напоминает, что сегодня на Ликинском автобусном заводе освоен серийный выпуск электрических автобусов большого класса, создана линейка электромобилей и электробусов малого класса GAZelle e-NN, ведется разработка электрических версий автобусов среднего и особо большого классов, среднетоннажных грузовиков. Таким образом, скоро ГАЗ сможет предложить рынку полный диапазон городской техники на электротяге.

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Фото: Группа ГАЗ