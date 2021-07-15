В Росcии начали принимать заказы на новый Subaru Outback

15 июля 2021 года российские дилеры Subaru начали прием заказов на кроссовер Outback шестого поколения. Как сообщает пресс-служба марки, до конца августа можно заказать новый Subaru Outback из первой ограниченной партии по цене от 3 869 000 руб. за автомобиль в комплектации Elegance ES.

Габариты

Subaru Outback 2021 модельного года создан на платформе нового поколения Subaru Global Platform (SGP), которая позволила улучшить управляемость и устойчивость автомобилей, повысить комфорт и обеспечить высокий уровень пассивной безопасности. Благодаря этой платформе новый Outback увеличился в размерах и стал вместительнее.

Длина автомобиля сейчас составляет 4870 мм, что на 50 мм больше по сравнению с прошлым поколением, ширина – 1875 мм (+35 мм). Высота (1675 мм) и колесная база (2745 мм) остались без изменений. Дорожный просвет, как и прежде, составляет 213 мм. При этом салон Subaru Outback стал просторнее за счет увеличения ширины кузова и изменения расстояния между передними креслами и задним диваном.

Двигатель

В России для новинки предусмотрен безальтернативный горизонтально-оппозитный бензиновый двигатель нового поколения Subaru Boxer объемом 2,5 л с непосредственным впрыском топлива. Его мощность составляет 188 л.с., что на 13 л.с. выше, чем у предшественника. А максимальный крутящий момент увеличился на 10 Нм, до 245 Нм, и достигается в диапазоне 3400 – 4600 об/мин (предыдущее поколение – при 4000 об/мин).

Новая система охлаждения обеспечивает интенсивный прогрев двигателя во время холодного старта. Бесступенчатая трансмиссия Lineartronic с увеличенным диапазоном передаточных чисел лучше передает крутящий момент во время старта, обеспечивая улучшенную динамику. На трассе более низкие обороты двигателя обеспечивают лучшую топливную экономичность и акустический комфорт, а восьмиступенчатый ручной режим дает водителю больше возможностей при выборе индивидуального стиля вождения.