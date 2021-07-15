В Росcии начали принимать заказы на новый Subaru Outback

15 июля 2021 года российские дилеры Subaru начали прием заказов на кроссовер Outback шестого поколения. Как сообщает пресс-служба марки, до конца августа можно заказать новый Subaru Outback из первой ограниченной партии по цене от 3 869 000 руб. за автомобиль в комплектации Elegance ES.
Габариты
Subaru Outback 2021 модельного года создан на платформе нового поколения Subaru Global Platform (SGP), которая позволила улучшить управляемость и устойчивость автомобилей, повысить комфорт и обеспечить высокий уровень пассивной безопасности. Благодаря этой платформе новый Outback увеличился в размерах и стал вместительнее.
Длина автомобиля сейчас составляет 4870 мм, что на 50 мм больше по сравнению с прошлым поколением, ширина – 1875 мм (+35 мм). Высота (1675 мм) и колесная база (2745 мм) остались без изменений. Дорожный просвет, как и прежде, составляет 213 мм. При этом салон Subaru Outback стал просторнее за счет увеличения ширины кузова и изменения расстояния между передними креслами и задним диваном.
Двигатель
В России для новинки предусмотрен безальтернативный горизонтально-оппозитный бензиновый двигатель нового поколения Subaru Boxer объемом 2,5 л с непосредственным впрыском топлива. Его мощность составляет 188 л.с., что на 13 л.с. выше, чем у предшественника. А максимальный крутящий момент увеличился на 10 Нм, до 245 Нм, и достигается в диапазоне 3400 – 4600 об/мин (предыдущее поколение – при 4000 об/мин).
Новая система охлаждения обеспечивает интенсивный прогрев двигателя во время холодного старта. Бесступенчатая трансмиссия Lineartronic с увеличенным диапазоном передаточных чисел лучше передает крутящий момент во время старта, обеспечивая улучшенную динамику. На трассе более низкие обороты двигателя обеспечивают лучшую топливную экономичность и акустический комфорт, а восьмиступенчатый ручной режим дает водителю больше возможностей при выборе индивидуального стиля вождения.
Интерьер
Оформление салона выполнено с применением высококачественных материалов, в том числе натуральной кожи Nappa.
Все управление системой теперь переведено на новый вертикальный Full HD дисплей диагональю 11,6 дюймов с переработанным интерфейсом, интуитивным управлением и эргономичным расположением наиболее часто используемых кнопок. За качество звучания музыки отвечает аудиосистема премиум-класса Harman/Kardon с десятью динамиками, усилителем и сабвуфером.
Безопасность
Новый Outback получил пакет систем превентивной безопасности EyeSight Safety Plus с широким набором удобных и полезных функций. Теперь система помощи водителю EyeSight обзавелась новой стереокамерой с увеличенным углом обзора и программным обеспечением повышенной производительности. Впервые в оснащении появилась светодиодная проекция режимов работы системы EyeSight на ветровом стекле.
Кроме того, у Outback теперь есть система мониторинга состояния водителя Driver Monitoring System (DMS). Используя камеру и инфракрасную подсветку, расположенные под козырьком многофункционального дисплея, она следит за тем, чтобы внимание человека за рулем было сосредоточено только на управлении.
Система Driver Monitoring System способна распознавать лица, запоминая до пяти разных водителей. Для каждого из них она автоматически восстановит индивидуальные настройки сидений, зеркал, климат контроля и мультимедийной системы.
Новый Outback, в числе прочего, оснащен следующими системами безопасности:
- система адаптивного головного освещения,
- система автоматического экстренного маневрирования,
- система адаптивного рулевого управления при следовании за идущим впереди автомобилем и удержания по центру полосы движения.
Какие еще новинки от Subaru или других марок могут появиться на российском рынке до конца года? Подскажет «Календарь новинок».