За 3 года в Москве построят 600 зарядных станций для электротранспорта

Девять новых зарядных станций для электромобилей и гибридов установили в столице в рамках проекта «Энергия Москвы». Об этом 15 июля сообщил Telegram-канал столичного департамента транспорта. Одновременно такие станции могут заряжать 18 машин. Напомним, в Москве в рамках масштабного проекта «Энергия Москвы» предусмотрено развитие сразу нескольких направлений, связанных с электрификацией транспорта. Речь идет не только о станциях для зарядки электромобилей, но и о дальнейших закупках электробусов, развитии инфраструктуры для электросамокатов и электровелосипедов. Чем больше в Москве будет электротранспорта, тем лучше будет экология.

Руководитель проекта «Энергия Москвы» Александра Шумская, на которую ссылается «Московская газета», подтвердила, что к 2023 году в рамках проекта в столице планируют построить около 600 «зеленых станций» - по 200 каждый год. Стоит задача - сделать переход автовладельцев на электроэнергию удобным, а для этого «зарядные» терминалы должны находиться рядом с домом и местами работы, рядом с бизнес-центрами и магазинами и кафе. Их должно быть много. А скорость зарядки должна приблизиться к некому эталону - ко времени приема чашки кофе, то есть не больше 20 минут.

Согласно заявленной Программе, новая комплексная электроинфраструктура в Москве ускорит развитие одновременно нескольких видов электротранспорта. Люди смогут пересаживаться с одного транспорта на другой, подзаряжать электромобили, брать в аренду электровелосипеды и электросамокаты.

Сегодня число электробусов в Москве достигло 600 единиц (для сравнения: в Лондоне - 400, в Париже - 230). К 2023 году, согласно Программе, их будет 2275. Важно, что в городе уже установлено 104 ультрабыстрых зарядных станции для электробусов, с помощью которых можно пополнить заряд за 6 - 10 минут. Город продолжит стимулировать развитие электрокаршеринга и такси. В июне 2021 года было принято Постановление Правительства Москвы, по которому для владельцев такси и каршеринга размер субсидии на оплату лизинга на электромобили увеличен в два раза по сравнению с субсидией на автомобили с двигателем внутреннего сгорания.

Для личного электротранспорта еще с 2013 года доступны бесплатные парковки. Владельцы электрокаров в Москве освобождены от уплаты транспортного налога, к тому же ввоз электромобилей в РФ освобожден от уплаты пошлин. В 2020 году москвичи совершили на электросамокатах более 2 млн поездок - решено, что уже в 2021 году в городском прокате будет 10 тыс. электросамокатов и 1200 электровелосипедов.

Фото: Департамент транспорта Москвы