Used Cars Forum - 2021: «Гвоздей» в программе будет много! Все - для успеха в автобизнесе

До форума автобизнеса «Used Cars Forum - 2021» остались считанные дни. Он пройдет 21 июля в Москве – и мы готовы познакомить вас с его интересной программой и приглашенными спикерами. В этот раз «плей-лист» выступающих богат, как никогда: вас ждет масса полезных рецептов для работы с подержанными автомобилями. С некоторыми из них вы познакомитесь впервые, другие – доработаны и изменены. Они способны удивить, подсказать, научить, дать новые ориентиры в бизнесе.
Традиционный блок – цифры и глубокая аналитика по автомобилям с пробегом от организатора форума, аналитического агентства «АВТОСТАТ». Сергей Удалов выступит с обзором, а Данил Пивоваров расскажет о том, как меняется этот сегмент рынка, а вслед за ним меняются дилеры, которые с ним работают.
Успешные дилеры готовы поделиться секретами своего успеха и свои самыми крутыми рабочими кейсами. Алексей Баринов (КЛЮЧАВТО) расскажет об опыте развития крупнейшего регионального холдинга. Алексей Подщеколдин (БН-Моторс) будет говорить о своем «заводе по продаже авто с пробегом» и о том, как сделать клиента своим навсегда. Он также поделится кейсом по работе в сложном Крымском регионе. Александр Усольцев (merch-auto.com) предстанет визионером и покажет нам будущее рынка авто с пробегом. Тема его выступления: «Меняться, чтобы выжить, или залог лидерства через 5 лет».
О дистрибьюторских программах трейд-ин, сертификации авто с пробегом и текущей ситуации на рынке – поговорим с дистрибьюторами как премиальных (BMW, Jaguar Land Rover), так и массовых брендов (Renault, LADA).
А затем мы вручим нашу традиционную премию - «Used Car Awards - 2021». Автобизнес должен знать своих лидеров!
Огромный интерес уже заранее вызывают темы и спикеры, заявленные для участия в финансовом блоке программы форума. Денис Мусиенко (Тинькофф) готов выделить главные тренды автокредитования. Денис Морозов (Ингосстрах) расскажет о развитии новых страховых продуктов, «заточенных» конкретно под авто с пробегом. Будет много разных инструментов, способны помочь в развитии бизнеса.
Суперинтересными обещают быть две сессии, которые для нас пока в новинку. Первая - это китайские автомобили на вторичном рынке, к диалогу приглашены лидеры (Geely, Changan). Вторая - коммерческий транспорт с пробегом. Вас ждет обзор с глубокой аналитикой (от авгентства «АВТОСТАТ») и опыт успешных игроков в данном сегменте. В общем, гигантский объем полезной информации.
Вы можете выбрать свой вариант участия: первый - вживую, с возможностью непосредственного общения со спикерами и подарками от спонсоров и организаторов, второй - с помощью Интернет (онлайн). Правда, мест в зале, в связи с «ковидной» ситуацией в Москве, немного. Поэтому спешите зарегистрироваться. Очень ждем встречи! Регистрация – здесь.