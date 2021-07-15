Used Cars Forum - 2021: «Гвоздей» в программе будет много! Все - для успеха в автобизнесе

До форума автобизнеса «Used Cars Forum - 2021» остались считанные дни. Он пройдет 21 июля в Москве – и мы готовы познакомить вас с его интересной программой и приглашенными спикерами. В этот раз «плей-лист» выступающих богат, как никогда: вас ждет масса полезных рецептов для работы с подержанными автомобилями. С некоторыми из них вы познакомитесь впервые, другие – доработаны и изменены. Они способны удивить, подсказать, научить, дать новые ориентиры в бизнесе.

Традиционный блок – цифры и глубокая аналитика по автомобилям с пробегом от организатора форума, аналитического агентства «АВТОСТАТ». Сергей Удалов выступит с обзором, а Данил Пивоваров расскажет о том, как меняется этот сегмент рынка, а вслед за ним меняются дилеры, которые с ним работают.

Успешные дилеры готовы поделиться секретами своего успеха и свои самыми крутыми рабочими кейсами. Алексей Баринов (КЛЮЧАВТО) расскажет об опыте развития крупнейшего регионального холдинга. Алексей Подщеколдин (БН-Моторс) будет говорить о своем «заводе по продаже авто с пробегом» и о том, как сделать клиента своим навсегда. Он также поделится кейсом по работе в сложном Крымском регионе. Александр Усольцев (merch-auto.com) предстанет визионером и покажет нам будущее рынка авто с пробегом. Тема его выступления: «Меняться, чтобы выжить, или залог лидерства через 5 лет».

О дистрибьюторских программах трейд-ин, сертификации авто с пробегом и текущей ситуации на рынке – поговорим с дистрибьюторами как премиальных (BMW, Jaguar Land Rover), так и массовых брендов (Renault, LADA).