230 автомобилей на каждую 1000 россиян

Согласно оценке отдела аналитики "АВТОСТАТ" к началу 2010 года на каждую тысячу жителей России приходится 230 легковых автомобилей, то есть автомобиль есть почти у каждого четвертого россиянина. Годом ранее этот показатель равнялся 225 автомобилям. Аналитики отмечают, что прирост автопарка за 2009 год был самым низким за последние несколько лет. По словам директора агентства «АВТОСТАТ» Сергея Целикова, это связано со значительным падением продаж новых автомобилей и ввоза импортного «секонд-хенда», при сохранении прежних темпов выбраковки парка старых машин.

Специалисты агентства отмечают, что Москве и Санкт-Петербурге сейчас насчитывается уже более 300 автомобилей на каждую тысячу жителей. Этот уровень также давно преодолели автопарки таких городов как Владивосток, Екатеринбург, Краснодар, Калининград, Тюмень, Сургут, Нижневартовск, Воронеж, Калуга, а также практически все небольшие города Московской области и некоторые другие.