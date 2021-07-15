Старт продаж в России электрического MINI Cooper S запланирован на 2022 год

В начале следующего десятилетия бренд MINI станет полностью электрическим. Уже сейчас доля автомобилей без вредных выбросов в глобальных продажах компании превышает 15% (по результатам 1 полугодия 2021 года). Как сообщила пресс-служба BMW Group, с января по июнь в мире реализовано 157 799 автомобилей MINI, что на 32,6% больше, чем за шесть месяцев прошлого года. Из них 23 777 были на электротяге.
Особенно большой интерес к покупкам электрокаров бренда проявляют жители Германии и Великобритании. К примеру, в Германии по итогам первого полугодия продажи электрических версий составили уже около 30% от общего объема реализации автомобилей MINI. В Великобритании эта доля тоже достаточно высока – 17,4%.
Электрическими флагманами бренда на глобальном рынке стали две модели – MINI Cooper SE и MINI Cooper SE Countryman ALL4. Первая оснащена силовой установкой мощностью 184 л.с. (крутящий момент 270 Нм) и способна на одной зарядке проехать от 203 до 234 км. Ранее уже сообщались технические подробности по данной модели. Расход топлива в смешанном цикле: 0,0 л/100 км; расход электроэнергии в смешанном цикле: 15,0 – 13,2 кВтч/100 км; выбросы CO2 в смешанном цикле: 0 г/км.
Литий-ионная аккумуляторная батарея расположена под полом, то есть не уменьшает внутреннее пространство, обеспечивая такую же вместимость багажного отсека, как у трехдверного MINI с традиционной силовой установкой. Заряжать батарею можно от бытовой электросети, с помощью настенного зарядного модуля или общественных зарядных станций. Также предусмотрен вариант быстрой зарядки от сети постоянного тока мощностью до 50 кВт. До 60 км/ч новый MINI Cooper SE разгоняется всего за 3,9 секунды. На первых 60 метрах ускорение автомобиля не уступает показателям спортивных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Для разгона до 100 км/ч электромобилю MINI требуется 7,3 секунды, а его максимальная скорость составляет 150 км/ч.
Вторая модель (MINI Cooper SE Countryman ALL4) использует гибридную силовую установку, суммарной мощностью 220 л.с. Подключаемый гибрид способен преодолевать до 59 км исключительно на электротяге.
Как сообщает пресс-служба BMW Group, на российском рынке старт «электричек» MINI Cooper S запланирован в 2022 году. Напомним, что продажи MINI в нашей стране растут. За январь – июнь, по данным АЕБ, россияне приобрели 1583 автомобиля бренда, что на 43% больше, чем за шесть месяцев 2020 года.
Во сколько обходится содержание бензиновой версии MINI (или других автомобилей), можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».
Фото: BMW Group