Старт продаж в России электрического MINI Cooper S запланирован на 2022 год

В начале следующего десятилетия бренд MINI станет полностью электрическим. Уже сейчас доля автомобилей без вредных выбросов в глобальных продажах компании превышает 15% (по результатам 1 полугодия 2021 года). Как сообщила пресс-служба BMW Group, с января по июнь в мире реализовано 157 799 автомобилей MINI, что на 32,6% больше, чем за шесть месяцев прошлого года. Из них 23 777 были на электротяге.

Особенно большой интерес к покупкам электрокаров бренда проявляют жители Германии и Великобритании. К примеру, в Германии по итогам первого полугодия продажи электрических версий составили уже около 30% от общего объема реализации автомобилей MINI. В Великобритании эта доля тоже достаточно высока – 17,4%.

Электрическими флагманами бренда на глобальном рынке стали две модели – MINI Cooper SE и MINI Cooper SE Countryman ALL4. Первая оснащена силовой установкой мощностью 184 л.с. (крутящий момент 270 Нм) и способна на одной зарядке проехать от 203 до 234 км. Ранее уже сообщались технические подробности по данной модели. Расход топлива в смешанном цикле: 0,0 л/100 км; расход электроэнергии в смешанном цикле: 15,0 – 13,2 кВтч/100 км; выбросы CO2 в смешанном цикле: 0 г/км.