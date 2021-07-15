Российский рынок новых автобусов пока испытывает падение

В то время как рынок грузовых и легких коммерческих автомобилей по итогам 5 месяцев нынешнего года демонстрирует положительную рыночную динамику (+38% по грузовикам, +50% по LCV), на рынке новых автобусов пока наблюдается спад. Так, по данным агентства «АВТОСТАТ», за этот период в России было куплено 4,6 тыс. новых автобусов, что на 1,5% меньше, чем в январе – мае 2020-го.

Ситуацию не спас даже флагман марочного рейтинга – «ПАЗ», на который приходится 58% всего рынка. За 5 месяцев продукция Павловского автозавода разошлась тиражом в 2652 экземпляра, показав рост на 10%.

На втором месте рейтинговой таблицы находится «ЛИАЗ», автобусы которого прибрели в количестве 714 экземпляров (-9%). В тройку лидеров вошел еще и «НЕФАЗ» с показателем 516 штук (+14%). Далее следуют автобусы белорусского бренда «МАЗ» (229 шт.; -14%), а замыкает ТОП-5 китайский Yutong (95 шт.), реализация которого снизилась на 28%.

Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», перечисленные пять марок аккумулируют более 90% всего рынка новых автобусов в РФ.

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Фото: ПАЗ