За первую половину июля у 14 марок изменились цены на автомобили

По результатам мониторинга цен специалисты «Цена Авто» выяснили, что в период с 1 по 15 июля обновленные прайсы появились на сайтах 14 марок, официально представленных на российском рынке.

Среди лидеров рынка отметим российскую LADA, которая с 1 июля подняла цены на весь модельный ряд в среднем на 2,4%, и французский Renault, вся продуктовая линейка которого получила прибавку в 0,1 – 1,7%. Корейские Kia и Hyundai ограничились точечным повышением. Kia повысила стоимость четырех моделей на 0,9 – 1,4%, у Hyundai рост стоимости для четырех моделей был существеннее – в пределах 1,0 – 2,6%.

У чешской Skoda изменения цен произошли только для двух моделей, которые стали дороже на 0,6 – 1,1%. Также поступил и китайский Geely, подняв цены на 2 бестселлера на 0,1 – 1,3%. Еще один китайский бренд, Haval, и вовсе ограничился одной моделью, но зато самой «свежей» – его новый кроссовер Jolion получил прибавку в существенные 4,2 – 5,9%.

В премиальном сегменте рынка прайс-листы для своих автомобилей обновили Audi (17 моделей подорожали на 0,1 – 4,7%), Mercedes-Benz (7 моделей подорожали на 0,3 – 13,8%) и Infiniti (2 модели подорожали на 1,5 – 2,2%).

Отдельно стоит упомянуть немецкий Volkswagen, у которого произошло разнонаправленное изменение цен. Два его бестселлера, Polo и Tiguan, получили прибавку в 2,1 – 3,7%. А вот внедорожник Touareg в топовых комплектациях, напротив, стал доступнее на существенные 2,6 – 2,7%. При этом остальные его версии стали дороже на 3,0 – 3,3%.

Отметим, что данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.

Список официальных дилеров по маркам и городам смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: АВТОСТАТ