Доля корпоративных продаж Kia в июне превысила 17% | АВТОСТАТ

Доля корпоративных продаж Kia в июне превысила 17%

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Доля корпоративных продаж Kia в июне превысила 17%

Ежемесячная статистика учёта ТС на балансе юридических лиц в России
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Корпоративные продажи Kia в первый летний месяц составили 3251 машину, сообщает пресс-служба корейского автопроизводителя. Достигнутый результат соответствует 17,3% от общего объема реализации марки, или каждому шестому проданному автомобилю Kia в России. При этом за 6 месяцев 2021 года корпоративным клиентам было реализовано 16094 машины (доля – 14,9%).

Как ранее сообщало агентство «АВТОСТАТ», в июне российские дилеры Kia реализовали 18801 автомобиль – на 11% больше, чем за тот же месяц прошлого года. По итогам 1 полугодия 2021 года в России было продано 108344 машины корейской марки, что на 33% выше показателя за январь – июнь 2020-го. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 12,4% против 12,8% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Полный список дилеров Kia (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: Kia

Источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобилипродажикорпоративные продажиkia

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