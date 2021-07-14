Модель УАЗа стала самым популярным пикапом в России по итогам 1 полугодия

С января по июнь 2021 года в России было реализовано 4223 пикапа, а бестселлером среди них стала модель УАЗа. Это выяснили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе обработки статистики продаж новых легковых автомобилей.

Так, в 1 полугодии УАЗ «Пикап» был реализован в количестве 1306 единиц (данные АЕБ). Второе место в этом сегменте занял Toyota Hilux – за 6 месяцев его продажи в нашей стране составили 1201 экземпляр. Замкнул тройку лидеров Mitsubishi L200 с показателем 1159 штук.

Эксперты агентства напоминают, что УАЗ «Пикап» лидировал в своем сегменте и по итогам 1 квартала, но затем звание бестселлера перешло к Toyota Hilux, который удерживал его и в январе – апреле, и в январе – мае.

Но продажи июня сыграли в пользу отечественного пикапа, который в первый месяц лета разошелся тиражом в 338 автомобилей. В свою очередь, японские модели были реализованы в следующих объемах: Mitsubishi L200 – 195 штук, Toyota Hilux – 155 штук. Это и склонило чашу весов в сторону «уазовского» пикапа по итогам полугодия.

Оценить стоимость владения пикапом (или другим автомобилем) – с помощью специального Калькулятора.

Фото: УАЗ