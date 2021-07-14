Hyundai представила новый «горячий» седан Elantra N

14 июля 2021 года в рамках мировой онлайн-премьеры спортивный суббренд N в составе компании Hyundai Motor представил модель Elantra N. Как сообщается в официальном пресс-релизе, «заряженный» Elantra N – это спортивная версия седана Elantra нового поколения, представленного в апреле 2020 года.

Силовые агрегаты

Новый Hyundai Elantra N оснащается двухлитровым турбированным двигателем с функцией flat power с диаметром колеса турбины 52 мм (на 5 мм больше, чем ранее) и турбинным каналом площадью 12,5 кв. мм (+2,5 кв. мм). Благодаря технологии flat power максимальная мощность двигателя достигается на 5 500 об/мин, что обеспечивает живое ускорение автомобиля.

Двигатель с технологией flat power работает в паре с 8-ступенчатой трансмиссией с двойным «мокрым» сцеплением (DCT) и развивает максимальную мощность 280 л.с. и пиковый крутящий момент 392 Нм.

Кроме того, система N Grin Shift (NGS) способна временно увеличить давление наддува, подняв мощность двигателя до 290 л.с. В результате седан Hyundai Elantra N способен разогнаться с места до 100 км/ч всего за 5,3 секунды и развить максимальную скорость 250 км/ч.

Тормозная система

Для эффективного прохождения поворотов Elantra N комплектуется мощной тормозной системой. Тормозные диски диаметром 360 мм сочетаются с высокотемпературными колодками, чтобы обеспечивать лучшее торможение. Помимо этого, специальные отверстия в бампере и система направления воздушных потоков улучшают охлаждение тормозной системы.

Сама конструкция тормозов была оптимизирована для лучшего отвода тепла в процессе торможения. Кроме того, разработчики Elantra N доработали каждую деталь таким образом, чтобы постоянное тормозное усилие можно было поддерживать даже в самых тяжелых условиях.

Система модуляции звука

Водители получат больше драйва за рулем автомобиля Elantra N, благодаря системе модуляции звука N Sound Equalizer (NSE). Она не только создает звуковой фон, напоминающий звучание болидов Hyundai класса TCR, но и оснащается функцией эквалайзера. С ее помощью можно изменить настройки звучания («вой», «рев» или «басы» мотора) в зависимости от личных предпочтений. Благодаря этому во время движения водитель будет наслаждаться более реалистичным и динамичным звуком двигателя.

В дополнение система изменения регулировки выпускных клапанов, благодаря которой автомобили суббренда N издают характерные «хлопки» и напоминающий звук лопающегося попкорна («треск»), теперь оснащается системой линейного автоматического управления. Это решение позволило минимизировать гул двигателя при работе на холостом ходу и одновременно сохранить характерный для автомобилей N звук выхлопа, который так нравится многим водителям.