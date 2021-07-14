Hyundai представила новый «горячий» седан Elantra N

14 июля 2021 года в рамках мировой онлайн-премьеры спортивный суббренд N в составе компании Hyundai Motor представил модель Elantra N. Как сообщается в официальном пресс-релизе, «заряженный» Elantra N – это спортивная версия седана Elantra нового поколения, представленного в апреле 2020 года.
Силовые агрегаты
Новый Hyundai Elantra N оснащается двухлитровым турбированным двигателем с функцией flat power с диаметром колеса турбины 52 мм (на 5 мм больше, чем ранее) и турбинным каналом площадью 12,5 кв. мм (+2,5 кв. мм). Благодаря технологии flat power максимальная мощность двигателя достигается на 5 500 об/мин, что обеспечивает живое ускорение автомобиля.
Двигатель с технологией flat power работает в паре с 8-ступенчатой трансмиссией с двойным «мокрым» сцеплением (DCT) и развивает максимальную мощность 280 л.с. и пиковый крутящий момент 392 Нм.
Кроме того, система N Grin Shift (NGS) способна временно увеличить давление наддува, подняв мощность двигателя до 290 л.с. В результате седан Hyundai Elantra N способен разогнаться с места до 100 км/ч всего за 5,3 секунды и развить максимальную скорость 250 км/ч.
Тормозная система
Для эффективного прохождения поворотов Elantra N комплектуется мощной тормозной системой. Тормозные диски диаметром 360 мм сочетаются с высокотемпературными колодками, чтобы обеспечивать лучшее торможение. Помимо этого, специальные отверстия в бампере и система направления воздушных потоков улучшают охлаждение тормозной системы.
Сама конструкция тормозов была оптимизирована для лучшего отвода тепла в процессе торможения. Кроме того, разработчики Elantra N доработали каждую деталь таким образом, чтобы постоянное тормозное усилие можно было поддерживать даже в самых тяжелых условиях.
Система модуляции звука
Водители получат больше драйва за рулем автомобиля Elantra N, благодаря системе модуляции звука N Sound Equalizer (NSE). Она не только создает звуковой фон, напоминающий звучание болидов Hyundai класса TCR, но и оснащается функцией эквалайзера. С ее помощью можно изменить настройки звучания («вой», «рев» или «басы» мотора) в зависимости от личных предпочтений. Благодаря этому во время движения водитель будет наслаждаться более реалистичным и динамичным звуком двигателя.
В дополнение система изменения регулировки выпускных клапанов, благодаря которой автомобили суббренда N издают характерные «хлопки» и напоминающий звук лопающегося попкорна («треск»), теперь оснащается системой линейного автоматического управления. Это решение позволило минимизировать гул двигателя при работе на холостом ходу и одновременно сохранить характерный для автомобилей N звук выхлопа, который так нравится многим водителям.
Экстерьер
Передняя часть седана Elantra N напоминает готовый к соревнованиям гоночный шлем. Передний спойлер в нижней части бампера визуально делает автомобиль ниже, а характерная для моделей N красная полоса в нижней части переднего бампера перетекает в пороги.
Только для моделей линейки N доступен рельефный задний спойлер-крыло, а также задний диффузор, которые улучшают аэродинамику автомобиля.
Интерьер
Салон «горячего» седана выполнен в единой стилистике с другими моделями суббренда N и содержит ряд брендированных элементов, включая рулевое колесо, рычаг селектора коробки передач, сиденья, пороги, металлические накладки на педали и т.д.
На рулевое колесо с подрулевыми переключателями передач выведена кнопка NGS, с помощью которой мощность автомобиля можно увеличить на 10 л.с. на 20 секунд (только на автомобилях с трансмиссией DCT).
Спортивные сиденья N обладают усиленной боковой поддержкой. Даже при мощном боковом ускорении в поворотах кресла надежно удерживают водителя, позволяя сохранить устойчивую посадку за рулем на протяжении всей поездки.
Мультимедийная система
Новый седан Elantra N получил инновационную мультимедийную систему, оборудованную графическим интерфейсом в стилистике бренда N. Это позволяет любителям динамичной езды получать доступ к актуальной информации.
Например, для быстрого прохождения трека на экран в цифровом формате выводятся такие важные параметры, как температура масла и охлаждающей жидкости, давление измерителя крутящего момента и турбонаддува.
Кроме того, специальная автоспортивная функция мультимедийного комплекса Lap timer замеряет время прохождения круга на треке, в то время как система N Track Map в реальном времени фиксирует местонахождение и перемещение автомобиля по трассе. Таким образом, водитель может без специального оборудования сохранить результат заезда, а затем проанализировать его и улучшить в следующий раз.
Пока что эта модель доступна на рынке Южной Кореи, но скоро появится в Северной Америке и других странах, где популярна исходная Elantra.
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Фото: Hyundai