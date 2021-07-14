На АВТОВАЗе снова приостановлено производство автомобилей на платформе В0

14 июля АВТОВАЗ на 1 день приостановил производство на линии по сборке автомобилей на платформе В0. Как сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе автозавода, это вынужденное решение – в связи с недопоставкой электронных компонентов со стороны компании «Bosch Самара».

Также в официальном сообщении отмечается, что оплата персоналу линии за день простоя будет произведена в соответствии с Трудовым Кодексом в размере 2/3 от среднего заработка. В настоящее время на этой линии выпускаются автомобили семейств LADA Largus, LADA XRAY, Renault Logan, Renault Sandero.

Напомним, что в последний раз производство автомобилей на платформе В0 приостанавливалось 23 июня, и тоже на один день. Тогда АВТОВАЗ так же столкнулся с дефицитом компонентов Bosch. При этом ранее в компании прогнозировали продление глобального дефицита на рынке электронных компонентов до 2022 года, не исключая возможных приостановок.

Между тем, чтобы наверстать отставание от производственного плана, сборочные линии АВТОВАЗа продолжат работать шесть дней в неделю как минимум до летнего корпоративного отпуска, запланированного на период с 26 июля по 15 августа. А в среднесрочной перспективе завод должен будет повышать темп производственных линий. Для этого до сентября 2021 года компания планирует нанять дополнительно более 1500 сотрудников на производственную площадку в Тольятти.

Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», в 1 полугодии 2021 года в России было реализовано 200 219 автомобилей LADA, из которых на долю Largus и XRAY суммарно пришлось порядка 20%. Что касается Renault, то за 6 месяцев продукция этой марки разошлась тиражом в 70 068 экземпляров, и здесь общая доля Logan и Sandero превысила 43%.

Во сколько обходится владельцам содержание автомобилей LADA, Renault и других марок, можно рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОВАЗ