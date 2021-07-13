Volvo и Geely создали новое предприятие для разработки силовых агрегатов

Компания Volvo Cars и холдинг Geely сделали официальное заявление о создании совместного предприятия Aurobay, которое будет заниматься исключительно силовыми агрегатами - их разработкой и производством. Причем не только для всех брендов, входящих в Geely Holding, но и для других, у которых есть в этом большая потребность. Речь идет не только о двигателях внутреннего сгорания и трансмиссиях, но и о гибридных установках.

При этом Volvo уже в ближайшие месяцы передаст новому СП все свои активы, связанные с производством двигателей (дочерняя компания Powertrain Engineering Sweden, заводы двигателей в Швеции и Китае, подразделение исследований и пр.). Geely присоединит к этому свой производственный и исследовательский арсенал. Такое объединение сил призвано обеспечить значительную производственную и финансовую синергию и позволит холдингу занять место ведущего игрока на рынке высококачественных силовых установок - в соответствии с курсом на снижение вредных выбросов в атмосферу и высокую эффективность.



Как говорится в официальном пресс-релизе Volvo Car Russia, cоздание отдельного CП и передача активов «позволит Volvo Cars в ближайшие годы сконцентрироваться на разработке своей новой линейки полностью электрических премиальных автомобилей». Напомним, совсем недавно на рынке прошла информация, что перед Volvo сейчас поставлена задача трансформироваться в производителя исключительно электромобилей (к 2030 году), стать в этом сегменте мировым лидером. В более близкой перспективе - к 2025 году добиться, чтобы 50% ее мировых продаж приходилась на электромобили, а другие 50% - на гибридные модели.

Подробнее о планах Volvo Car, связанных с полной электрификацией бренда, читайте здесь.