Used Cars Forum – 2021: где сильнее вырос вторичный рынок?

Наибольший рост рынка подержанных легковых автомобилей наблюдается в Чечне, наименьший - на Сахалине. К такому выводу пришли эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки форума автобизнеса «Used Cars Forum - 2021. Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты» (подробности и регистрация - по ссылке).

Как следует из статистики, по итогам 5 месяцев 2021 года вторичный рынок в Чеченской Республике вырос на 84%. При этом еще в 26 регионах данный показатель превышает общероссийский уровень. Напомним, что за это время рынок б/у автомобилей в стране увеличился на 28%.

Эксперты агентства также отмечают, что во всех без исключениях субъектах РФ зафиксирована положительная динамика вторичного рынка, которая во многом объясняется низкой сравнительной базой. Напомним, что в апреле - мае прошлого года в стране были введены масштабные меры по противодействию COVID-19, которые напрямую затронули авторынок.

Также стоит добавить, что лишь в одном регионе рынок подержанных машин по итогам 5 месяцев вырос менее чем на 10%. Им оказалась Сахалинская область (+7%).

О том, как складывается ситуация на крупнейших региональных вторичных рынках в стране, можно узнать здесь.