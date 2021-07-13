РГС Банк: 19% россиян рассматривают покупку автомобиля с пробегом из-за рубежа

РГС Банк, банк для автомобилистов (входит в группу банка «Открытие»), в связи с введением нового ГОСТа, регламентирующего правила ввоза подержанных автомобилей из-за границы, выяснил*, как россияне относятся к данному способу покупки машины и к планируемому ужесточению правил.

Лишь 19% россиян готовы рассмотреть этот вариант приобретения автомобиля, при этом 41% опрошенных считают, что новый ГОСТ снизит шансы соотечественников по покупке недорогих заграничных авто с пробегом.

Каждый пятый опрошенный (23%) при этом отметил, что нововведения также усложнят процесс покупки из-за дополнительных проверок, которые в обязательном порядке должны будут проходить все ввозимые в Россию подержанные транспортные средства. Для этих целей Росстандарт создал специальные пункты осмотра и лаборатории. А еще 13% россиян высказали мнение, что введение нового ГОСТа снизит выбор ввозимых авто.

Однако ряд опрошенных оценивают планируемые изменения в положительном ключе. 16% опрошенных уверены, что строгая проверка машин защитит рынок от автохлама, 13% считают, что повысится безопасность ввозимых автомобилей, а 8% – что такие меры наведут порядок в вопросах автоимпорта.

Интересно, что пока только 8% россиян готовы приобрести подержанную машину из-за рубежа, а 11% хотели бы, но не знают, как это осуществить. При этом большинство россиян (81%) не рассматривают такую покупку.

Отвечая на вопрос о предпочтительном формате приобретения авто из-за границы, 40% россиян выбрали заказ у посредника – компании. Почти треть опрошенных (28%) не пугает самостоятельное приобретение подобного автомобиля с рук. Еще 22% респондентов воспользуются покупкой через аукцион и только 10% готовы доверить свой заказ посреднику – частному лицу.

От покупки ввозимых авто с пробегом россиян останавливают трудности оформления при «растаможке» (28%) и риск ее непрохождения (20%). Еще 20% респондентов смущает длительность поставки. Однако главным сдерживающим фактором для опрошенных являются сложности получения кредита на такие автомобили (45%).

«В условиях продолжающегося дефицита на рынке новых автомобилей большинство россиян давно сместило акценты на ТС с пробегом. Однако и в этом сегменте спрос уже превышает предложение, а цены неуклонно растут. Все это подталкивает россиян обратить внимание на новые способы приобретения машин, в том числе за счет ввоза подержанных авто из-за рубежа. А банки идут навстречу, разрабатывая различные кредитные программы для совершения подобных сделок», - отметил директор продуктовой фабрики розничного бизнеса РГС Банка Денис Сорокин.

В РГС Банке клиенты могут оформить кредит наличными с целью приобретения автомобиля на сумму до 3 млн, на срок до 5 лет и по ставке от 7,9%, а далее снизить ставку на 2 процентных пункта после подтверждения цели покупки. Программа позволяет клиентам получить полную свободу выбора при покупке машины, без ограничений по пробегу, году выпуска, марке и стране производства, а также без обязательного оформления полиса каско.

* В исследовании приняли участие 1127 респондентов в возрасте 18+, география исследования – города России с населением 1 млн +, метод сбора данных – анкеты на самозаполнение, онлайн-опрос, данные – июнь 2021 года.

Фото: РГС Банк