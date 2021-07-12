РГС Банк: 12% россиян хотели бы приобрести мотоцикл

РГС Банк (входит в группу банка «Открытие») в преддверии Дня мотоциклиста узнал о намерениях россиян приобрести мототранспорт. По итогам опроса*, в котором приняли участие порядка 2000 респондентов в крупных городах России, оказалось, что 12% опрошенных россиян уже запланировали приобрести мотоцикл.

По результатам исследования стало известно, что 27% опрошенных россиян хотели бы купить мотоцикл, так как им нравится сообщество байкеров и они хотят стать его частью. Еще 21% респондентов считают езду на мотоцикле видом спорта, которым им хотелось бы заниматься. Каждый пятый (20%) готов пересесть на мототранспорт, потому что не любит стоять в пробках, а 19% опрошенных привлекают байки как символ молодости и свободы. 16% респондентов отметили, что поездки на мотоциклах – отличный вид отдыха летом и в выходные дни, а 15% любят экстрим.

При этом 88% россиян пока не рассматривают возможность приобретения мотоциклов: 40% опрошенных считают, что это излишество, а 33% не располагают бюджетом. Еще 15% считают, что езда на байке – это страшно и рискованно, 11% – не имеют соответствующей категории в водительском удостоверении, 9% респондентов беспокоит, что мотоцикл некуда поставить, а 8% россиян завести мотоцикл не разрешают родственники (родители и супруги).

Также интересно, что на вопрос: «Если бы ваш член семьи сказал, что собирается пересесть на мотоцикл?», 61% россиян ответили, что не стали бы вмешиваться, а 18% с гордостью бы поддержали такое решение, и только каждый пятый (21%) ответил, что сделал бы все возможное, чтобы этого не произошло, так как езда на мотоциклах слишком опасна.

«Только в апреле 2021 года, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», россияне приобрели 3,9 тыс. новых и 16,1 тыс. мотоциклов с пробегом, что на 145% и 81% больше, чем год назад соответственно. Среди наших клиентов мы также видим интерес к мототранспорту, - отметила Марина Дембицкая, директор по развитию розничного бизнеса, член правления РГС Банка. – При этом треть опрошенных россиян не располагают бюджетом для покупки мотоциклов, поэтому рассматривают приобретение подобного ТС в кредит».

В РГС Банке клиенты могут воспользоваться кредитом наличными на любые цели с возможностью получения дополнительного дисконта при оформлении залога на приобретенное или уже имеющееся в собственности транспортное средство, отвечающее требованиям РГС Банка. Данное предложение особенно привлекательно для тех, кто рассматривают приобретение мотоцикла в качестве дополнительного вида транспорта.

* В исследовании приняли участие 1680 респондентов в возрасте 18+, география исследования – города России с населением 100 000+, метод сбора данных – анкеты на самозаполнение, онлайн-опрос, данные – июнь 2021 года.

Фото: РГС Банк