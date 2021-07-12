80% рынка новых LCV в России приходится всего на 4 марки

С января по май 2021 года в России было куплено 52,2 тыс. новых легких коммерческих автомобилей (LCV). Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это в 1,5 раза больше, чем за 5 месяцев 2020 года. Такой существенный рост объясняется эффектом низкой сравнительной базы, когда весной прошлого года на фоне развития пандемии коронавируса в нашей стране действовали ограничительные меры для автобизнеса.

Эксперты также обращают внимание на тот факт, что 80% рынка в данном сегменте приходится всего на 4 марки – GAZ, Ford, УАЗ и LADA.

Лидерство на этом рынке уверенно, с большим отрывом от конкурентов, сохраняет отечественный производитель GAZ: за 5 месяцев его продукция разошлась по стране тиражом в 21,6 тыс. шт. На втором месте (и на первом среди иномарок) находится американский Ford (7,1 тыс. шт.). За ним следуют УАЗ (6,9 тыс. шт.) и LADA (6,4 тыс. шт.).

В ТОП-5 также вошел Peugeot (2,4 тыс. шт.). Порог в 1000 купленных новыми автомобилей перешагнули еще три бренда: Volkswagen (2,3 тыс. шт.), Mercedes-Benz (1,6 тыс. шт.), Citroen (1,4 тыс. шт.).

Все перечисленные марки-лидеры продемонстрировали положительную динамику рынка по итогам 5 месяцев 2021 года. При этом самый большой рост – у Peugeot (+161%).

Автомобили различных марок, в том числе сегмента LCV, можно найти в салонах проверенных дилеров.

Фото: ГАЗ