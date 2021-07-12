Кроссоверы BMW X5 и Х6 получили специальную серию Edition Black Vermilion

Немецкий премиальный бренд BMW представил ограниченную серию кросоверов BMW X5 и BMW X6 - Edition Black Vermilion. Как сообщается в официальном пресс-релизе компании, тираж каждой из этих моделей в России ограничен 50 экземплярами, а стоимость начинается от 10 млн 990 тыс. и 11 млн 220 тыс. руб. соответственно.

Внешность

Основная идея специальной серии Edition Black Vermilion – комбинация красного и черного цветов. Автомобили в этой серии окрашены в цвет «Черный металлик», а радиаторная решетка украшена красными ламелями. У кроссовера BMW X6 такой цветовой контраст дополняется лазерными фарами M Shadow Line с акцентами синего цвета.

BMW X5 и X6 Edition Black Vermilion оснащаются пакетом M Sport, который включает в себя передний и задний бамперы с крупными воздухозаборниками, а кроме того, в экстерьере используется дизайн M Shadow Line с расширенной отделкой. Тормозная система M Sport с суппортами красного цвета здесь сочетается с 22-дюймовыми легкосплавными колесными дисками 742 M Double-spoke в цвете Orbit Grey с матовым эффектом.

Интерьер

В салоне используется особая обивка потолка M Alcantara Антрацит и декоративные планки BMW Individual «Черный Рояльный лак» с эмблемой ограниченной серии. Кроме того, некоторые детали интерьера оформлены в хрустальной отделке Crafted Clarity - контроллер BMW, селектор переключения передач и кнопка запуска двигателя.

Полная отделка салона кожей BMW Individual Merino «Черный» гармонирует с рельефным красным кантом на передних сиденьях, а в модели BMW X5 Edition Black Vermilion красные акценты присутствуют и на заднем ряду.

Общими элементами для BMW X5 и BMW X6 серии Edition Black Vermilion являются передние и задние коврики с красным кантом и солнцезащитное остекление.

Оснащение

Список оснащения автомобилей в исполнении M Special дополнительно содержит в себе премиальные опции комфорта. К их числу относятся, к примеру, функция массажа для передних сидений, аудиосистема Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound, пакет Ambient Air, а также опции «Активная безопасность» и «Ассистент вождения».

В нашей стране специальная серия представлена в версиях BMW X5 M50d и BMW X6 M50d. Выпуск автомобилей в этой серии начнется в августе 2021 года.

Во сколько обходится содержание автомобиля BMW (и не только) - подскажет «Калькулятор оценки стоимости владения».

Фото: BMW