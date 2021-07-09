Евросоюз готовит отказ от бензиновых и дизельных автомобилей уже к 2035 году

Страны Евросоюза планируют полностью отказаться от бензиновых автомобилей в пользу электрокаров. Как пишет Lenta.ru, ссылаясь на информацию агентства Bloomberg, переход на машины с нулевыми выбросами поможет бороться с глобальным потеплением в мире. Предположительный график перехода на "электрику" привязан к сокращению вредных выбросов в атмосферу, причиняемых транспортом. Так, к 2030 году Евросоюз хотел бы сократить эти выбросы на 65%, к 2035 году - на 100%. Для массового внедрения электрокаров Еврокомиссия обяжет правительства стран ЕС установить зарядные станции через каждые 60 километров на основных автомагистралях.

Отметим, что крупнейшие мировые автопроизводители в последнее время все чаще напоминают о своих "зеленых" амбициозных планах. Так, немецкий автоконцерн Volkswagen заявил, что намерен прекратить производство автомобилей на ДВС в Европе к 2035 году. Renault собирается сделать экологичными 90% своих машин. Американский автопроизводитель Ford Motor Co. намерен довести долю электромобилей в своих глобальных продажах до 40% к 2030 году.

В конце прошлой недели руководство концерна Stellantis (куда входит сегодня 14 автомобильных брендов) на своей конференции сообщило, что к 2030 году 70% европейских продаж и более 40% продаж на рынке США будет приходиться на автомобили с низким уровнем вредных выбросов. А Volvo Car поставила задачу к 2030 году трансформироваться в производителя исключительно электромобилей, стать в этом сегменте мировым лидером.

В России интерес и внимание к электромобилям тоже постепенно растет. Так например, по данным аналитического агентства "АВТОСТАТ", только с начала 2021 года в нашей стране продажи новых электрокаров выросли в 7 раз. Впечатляющий рост, если бы не одно обстоятельство: этот рост произошел на очень низкой базе прошлого периода. В действительности с января по июнь в России приобретено только 650 новых автомобилей на электротяге - в сравнении с рынком бензиновых автомобилей это пока капля в море.

Какие модели новых электрокаров можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в "Календаре новинок".