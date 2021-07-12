В 1 полугодии продажи Skoda в России увеличились на 54%

Российские дилеры Skoda по итогам 6 месяцев 2021 года реализовали 52791 автомобиль – на 54% больше, чем за тот же период прошлого года. В результате Skoda заняла пятое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 6,1% против 5,4% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Skoda на российском рынке в 1 полугодии стал компактный лифтбек Rapid с показателем 23309 реализованных автомобилей, что в 2,2 раза выше результата годичной давности. Второе место по популярности занял компактный кроссовер Karoq, на котором остановили свой выбор 11347 российских покупателей (рост в 2,3 раза). Замыкает тройку бестселлеров марки кроссовер Skoda Kodiaq, чьи продажи выросли на 29% до 11251 единицы.

Также стоит отметить, что за июнь в нашей стране было реализовано 10063 автомобиля Skoda. Это на 38% больше, чем за тот же месяц 2020 года.

Полный список дилеров Skoda (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: Skoda