Доля иномарок на российском рынке падает

По итогам 1 полугодия 2021 года на долю иномарок пришлось 72,8% от общего объема реализации новых легковых автомобилей и LCV в России. Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что год назад этот показатель составлял 74,1%, т.е. был на 1,3 п.п. больше.

Падение доли иномарок объясняется тем, что их продажи за отчетный период выросли меньше, чем весь рынок. Так, автомобилей зарубежных брендов за 6 месяцев было реализовано в количестве 633 552 единиц (по данным АЕБ). Это на 34% больше, чем за январь – июнь 2020-го. А вот весь российский рынок вырос на 37% до 870 749 штук.

В свою очередь, продажи машин отечественных марок в 1 полугодии увеличились сильнее рынка – на 44% до 237 197 экземпляров. Поэтому их доля выросла с прошлогодних 25,9% до нынешних 27,2%.

Как иномарки, так и отечественные автомобили можно найти в салонах проверенных дилеров.

Фото: Kia